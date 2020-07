Tempo di lettura: 4 minuti

“Un mondo senza letteratura si trasformerebbe in un mondo senza desideri né ideali né disobbedienza, un mondo di automi privati di ciò che rende umano un essere umano: la capacità di uscire da se stessi e trasformarsi in un altro, in altri, modellati dall’argilla dei nostri sogni”

(Mario Vargas Llosa)

GENTE DI NEBBIA

Dimmi cosa vedi

quando penetri le nostre nebbie

che si affollano

corvi al pasto

di luci, strade e umori

e a banchi si affastellano

in densi muri

d’angoscia e d’abbandono

o ad improvvisi veli

spettri ad altezza di naso.

Noi siamo lì

insondabili

gente di nebbia

dalle bocche a taglio

ermetici ricci indaffarati

sornioni e maledetti

come i gatti neri.

GIUGNO SULLE MURA DI FERRARA

S’accompagnano i nostri passi

i pensieri

le parole

sotto la volta di foglie

e odori nuovi

in fuga dal carnaio

che rallenta

s’impenna

schiva gomiti

e ascelle

sospinto per inerzia

sui viali del centro.

Nello squarcio impietoso

e caldo

sull’asfalto del cavalcavia

s’allacciano per mano

le nostre ombre

che non vogliono

scivolare sole

domani.

ROSARIO

Tra questi grani di rosario cerco la quiete

nelle notti insonni sparse

sulle lenzuola sfatte di capriole

tra pensieri come spine senza rose.

Rigiro il grano sotto le dita

nocciolo di legno o madreperla antica

come la prima radice del mondo

o ventre valva di mare,

àncora di lunga catena

avemaria meccanica

unico sussurro che deflagra

all’alba di un tempo di maggio

quando la parola di Dio mi è sorda.

E avvolto a spire nella mia mano,

al polso di mio padre nell’ultimo letto,

leggero si fa ogni pensiero,

leggera anche la croce.

SECONDA PELLE

Dovevo amarti

oltre la soglia del pudore

per l’argento tintinnante del tuo saluto

il sorriso largo all’approssimarsi della mia ombra

quando i tuoi occhi vagavano sul soffitto

e il pensiero nel perimetro ristretto di un lenzuolo.

Nell’intervallo del nostro attimo

troppe corse centrifughe e distratte

a toccare angoli di vita inutili

a disperdere da una tasca bucata

i pochi diamanti avuti in eredità.

Poi qualcuno si resetta

una radice spiccata di netto,

ferita che piano si tampona,

cicatrice che quasi non fa più male.

Restano immagini spillate addosso

post-it e foglie cadenti

sul nostro calendario sdrucito

e certe date cerchiate

e altre incise con un maglio

geografia di tatuaggi

per una seconda pelle

Poesie tratte da. Troppe nebbie (poesie dal 2001 al 2012), Edizioni Il Saggio, 2019

Carla Sautto Malfatto

Carla Sautto Malfatto è nata a Ferrara nel 1954. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la poesia, la narrativa, la pittura e la grafica, tra cui la Targa d’Argento della Presidenza della Camera dei Deputati, la Medaglia del Senato, il Premio Consiglio dei Ministri, il Premio Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Medaglia del Pontefice Francesco I, il Premio Unesco, il Premio Terme di Salsomaggiore per la pittura 2002. Ha pubblicato Farfalle Scorpioni (racconti) e Troppe nebbie (poesie), contenenti molti testi premiati. Collabora a riviste di cultura anche online, è membro di giuria in concorsi letterari e artistici, le sue opere d’arte fanno parte di raccolte pubbliche e private. E’ impegnata nel volontariato fornendo materiale e insegnamento artistico in scuole, pediatria oncologica, corsi per disabili psichici.

Dal 6 al 18 luglio Parole a capo, la rubrica di poesia di Ferraraitalia, esce ogni mattina durante tutta la settimana.

Per leggere tutte le puntate e tutti i poeti di ‘Parole a capo’ clicca [Qui]

Commenta