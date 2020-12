Tempo di lettura: 4 minuti

“La poesia, signori miei, è il salto, il salto di un barbaro che ha fiutato Dio!”

Julian Tuwim)

PASSERÀ ANCHE QUESTO INVERNO

Passerà anche questo inverno

nell’angolo stropicciato e caldo delle lenzuola

gli occhi pesanti a galleggiare nel caffè di fretta

lo schiaffo dell’alba scura e la galaverna.

Quanti passati con un senso d’infinito e di dovere

a rimestare nel sacco sempre più vuoto e forato

a sperare: “forse ce n’è ancora sul fondo”

Non imparerò mai a cavalcioni di una lancetta

che la gravità poi non farà risalire.

La cuccuma isterica pretende l’ascolto, il monito,

e così le mille voci raggruppate ai miei gangli.

Una vita per gli altri,

un po’ del mio olio per l’ingranaggio del mondo.

“Accorrete! Che non si abbia a fermare!”

Ho quasi ceduto il testimone…

Nella mia bottega, intanto, completo l’intarsio

nel legno antico dal primo vagito

e do la caccia ai tarli

con ostinazione inenarrabile.

(poesia premiata)

LA SERA, LA CIMA, GLI SCOGLI

La sera ha un fiato leggero, stasera

e l’occhio liquido del tuo sguardo.

Mi sono abituata, come fosse eterna,

la tua voce sulla mia pelle

il cuore che dondola piano,

completa.

La prima luce all’incrocio pericoloso

– ne abbiamo attraversati tanti –

qua e là gli altri

come case sfiorate,

poco capite

– ed io completa.

Non chiesi mai nulla di più

– anche nelle dissonanze –

di non sentire il gelo del nervo scoperto

la mano abbandonata

il fianco aperto.

Quasi in cima a questa vita malata

sembra incisa nella carne

la corda che ci lega,

il callo dove c’era la vescica

– non è stata facile la salita.

È il tuo bacio forte, la stretta

orgogliosa cicatrice dei veterani.

Siamo ali appaiate oltre gli scogli…

Non contemplo altro paradiso.

(poesia premiata)

PIÙ DEL NECESSARIO

Nel campo il manto bianco

non ancora irto dal gelo

affonda nel percorso usuale

– prescrizione del medico

almeno due chilometri al giorno –

solco a perimetro

erba prostrata dal calpestio continuo

snocciolato insieme al rosario

per farmi compagnia.

Metto piede nell’orma di ieri

sicurezza dell’abitudine

falsa immutabilità

più greve di giorno in giorno.

Guardo il passo che mi attende

e il passo nuovo, dietro.

Non m’illudo.

Altra neve con pazienza

cancellerà il ricordo…

ma prima devio, balzo

da un lato

dall’altro

perché il tempo nel disfare

impieghi più del necessario.

(poesia premiata)

da “Troppe nebbie” (poesie dal 2001 al 2012), Edizioni Il Saggio, 2019

GELATA IN GOLENA

Si è ghiacciato il respiro del campo

mille aghi di un silenzio bianco.

Forte l’aria come uno schiaffo

spacca linfe e sbatte

ragnatele imbalsamate

tra fili e rami.

Lontano, argini dissolti

nella nube bassa

e il fiume è lì,

da qualche parte…

(poesia premiata)

da “Troppe nebbie” (poesie dal 2001 al 2012), Edizioni Il Saggio, 2019

Carla Sautto Malfatto

Carla Sautto Malfatto (Ferrara, 1954) ha ottenuto oltre centosessanta premi per la poesia, la narrativa, la pittura e la grafica in concorsi nazionali e internazionali, tra cui la Targa d’Argento della Presidenza della Camera dei Deputati, la Medaglia del Senato, il Premio Consiglio dei Ministri, il Premio Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Medaglia del Pontefice Francesco I, il Premio Unesco, Premi alla Cultura, della Critica, della Giuria; il Premio Terme di Salsomaggiore per la pittura 2002. Ha pubblicato Farfalle Scorpioni (racconti) e Troppe nebbie (poesie), entrambi pluripremiati. Collabora a riviste di cultura; è membro di giuria in concorsi letterari e lo è stata in concorsi artistici; i suoi testi di poesia e narrativa sono pubblicati in prestigiose antologie; le sue opere d’arte fanno parte di raccolte pubbliche e private. Per molti anni ha compiuto volontariato fornendo materiale e insegnamento artistico in scuole, pediatria oncologica, corsi per disabili psichici.

Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui] La rubrica di poesia Parole a capo curata da Gian Paolo Benini e Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Ferraraitalia.

Commenta