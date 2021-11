(Boris Leonidovič Pasternak)

Attesa?

Ora tutto è fermo

ogni odore

ogni rumore

tutto sospeso

la polvere s’è posata

e come la neve

non ha fatto rumore

Pare che nemmeno

l’attesa

ora

abbia più sostanza

Non è più l’esercito in fuga

il vortice squilibrato degli echi

non tende più l’arco

la musa

ai propri amanti

non sente più

l’umore inquieto del vento

Tutto è posato

o finito

…o in agguato

Cercando il sogno

Forse è nei riflessi…

si, forse è solo in quelli

nel mutevole volto dell’acqua

quando al mattino ritrova il sole

Forse è qui che dovremmo cercare

le tracce

e farci spiegare…

Oppure

è il silenzio?!

quell’attimo che sempre

ci passa accanto inosservato

incorporeo tessuto

che solo può imbrigliare il passato

…il passato ma non

il pensiero!

Magari cercando

nel largo obliquo

dissolversi del giorno

lasciando incustodito il tracciato

magari…

Magari ci avessimo pensato..

averlo incontrato

avrebbe cambiato

il nostro destino.

Il petalo e il gorgo

E nonostante tutto

la mia vita

sta scivolando via

E non è il tempo

non è la neve

non la stanchezza

dell’anima

o la solitudine

sono le fessure

nella struttura

del ponte

l’acqua che penetra

il gorgo che spacca..

Passano le nubi

volano via

verso altri porti

manca un tetto

manca un racconto

Tremano le parole

timorose di farsi vedere

Cade a terra

il petalo del bocciolo

esploso

inesorabile sorte

di ogni nuova formula magica

lo guardo attardarsi nell’aria

incapace

una volta ancora

di volare

La mia mamma

Ho ascoltato il tuo respiro tutta la notte

Ho guardato i tuoi occhi chiusi

Ho respirato l’odore della tua ultima fatica

La tua mano

ancora tanto bella

mi lasciava ricordare

un tempo passato

luoghi e profumi

dai bordi sfumati

colori e dolori

socchiusi

rancori ondulati

Ma un grande mistero

avvolge questo legame

un cordone che non si taglia

che non si inganna

Ho raccolto come uno straccio

Il tuo debole respiro

Ho pulito con un bacio

Il tuo avvilito sorriso.

Carlotta Mantovani (Ferrara,1961), ha conseguito il diploma d’Istituto Magistrale nel 1978 e di Accademia di Belle Arti nel 1982. Ha lavorato come disegnatrice illustratrice dal 1987 al 1991 nel campo della cartotecnica per una agenzia di Milano e come freelance in collaborazione con altri disegnatori. Terminata l’Accademia aveva esposto in una prima mostra con altri due giovani artisti nel 1983 presso il Chiostro di S. Romano a Ferrara (ora sede del Museo della Cattedrale). Dopo un lungo periodo di riflessione (durante il quale si è dedicata alla famiglia allevando i suoi 3 figli) e altre attività lavorative ha ripreso la pittura negli ultimi 15 anni e ritrovato una espressione che le appartiene e completa e ha deciso quindi di iniziare ad esporre i suoi lavori.

Ha sempre scritto poesie e racconti ottenendo vari premi letterari e pubblicato un primo libro di poesie, La chiave della finestra, edito da Book Editore nel 1995 che ottenuto il primo premio “Città di Fucecchio” nel 1997. Ha ottenuto altri premi con singole poesie: Premio nazionale di narrativa e poesia “Il Golfo” nel 2014, Menzione d’Onore ”Spazio donna” nel 1998 e con 2 racconti: “La quercia e l’anatra selvatica” nel 2013, Premio: Il Saggio – Città di Eboli e “Marisol correva” nel 2014: Premio letterario nazionale“La mia storia” progetto Babele.

Un secondo libretto di poesie, Nel telaio il sigillo nascosto è stato pubblicato dal Movimento Letterario UniDiversità nella Collana “Wiola”, in un cofanetto di molti autori.

