“I poeti non si redimono, vanno lasciati volare tra gli alberi come usignoli pronti a morire.”

(Alda Merini)

I giocatori di scacchi

I giocatori di scacchi se ne stanno fermi per ore

Chiedevo a un ragazzino di guardare gli alberi

Ma non avevo mai guardato fin dentro di noi

Mercoledì guardavo i satelliti impazzire

e il giorno dopo di nuovo a lavorare

senza nemmeno trasalire

per qualche regola biologica

rido dallo stesso posto da dove poi piango

Cadono milioni di foglie

e il tragitto è sempre dall’alto in basso

le foglie non ritornano

svaniscono come gli anni piccoli

e solo qualche volta in maniera occasionale

gli occhi percorrono la stessa distanza

in cerca di qualcosa di cui non vergognarsi.

Ricchezza

(Discorso dall’interno)

Proprio ieri davano un film su come prepararsi

a tutte queste cose che accadranno

Le carte dei regali fanno già parte del passato

e il futuro si mischia a quel poco che rimane dei dolci

solo che così mentre tutti parlano

su dove è andata la letteratura

l’odore del caffè spazza via ogni cosa

“e se la scala la facessimo all’esterno”’?

Un’altra voce distante

e altre che insieme chiudono il coro

o forse il corpo

una vecchina è caduta e dopo qualche giorno per via della luce accesa in pieno giorno

Qualcuno ha telefonato alla figlia per dirgli che forse era morta

dalla finestra si vedeva bene distesa lì in cucina

Sempre meglio che parlare della frollatura della carne

o se per caso qualcuno conoscesse willi mentz

altrimenti detto Lo sparatore

era operaio ausiliario in una segheria poi mungitore

Si è raccontato dei nostri viaggi

e una voce ha chiesto sei mai stato a Babi Yar?

C’è una spiaggia bianca

me lo ricorderò

Era solo un modo di dire

che so, parlare degli ultrasuoni

delle farfalle azzurre

di quando mai trovi un lavoro

di quando allo stadio (c’eri e) hai visto Maradona

mettere la palla in rete da centrocampo

quelle cose che ti capitano

perlopiù una volta sola nella vita

Chissà perché poi mi son chiesto nessuno ha fatto un commento definitivo

magari sulla tomba del tuffatore

avremmo dovuto conoscerla bene

quasi che ci abitiamo dentro

È ciò che dice una poesia

mentre nel corridoio color ocra

ci facciamo gli auguri

senza pensare più agli indiani delle riserve

alle cose a portata di mano

ai bei tempi

Fuori nevica

gli alberi restano verdi

L’ho saputo fin dall’inizio

L’ho saputo fin dall’inizio

cosa volevi tu:

un tuo personale Burning Man

e una croce di regole e abitudini

la limpidezza del carbone, la genetica.

Cerchi con lo sguardo le torri di una città

la formula magica per sperimentare nuove forme di velleità

le torture dell’ordine dei Primates, gli alcolisti che corrono nel buio.

Le api bucano i pensieri cercando un unico punto amaro

e tu un certo disgusto,una vecchia fotografia ingiallita, un deposito di auto dell’infanzia

e tutta una serie di piccole insignificanti cose che sembra non debba finire mai:

elenco 1: rugiada sogno memoria

elenco 2: oceano aurora rispettabili occhi al mattino

elenco 3: amarezza scomparsa moscerino

elenco 4: verdetto supplica germoglio.

Fermati qui, non oltre

L’elenco potrebbe durare anni o asciugarsi al sole

Desidera la sola cosa che ti faccia provare gioia senza un perché

un amore prepotente

o soltanto uno sguardo rimasto oltre i vetri con gli ospiti andati via

un treno fermo sul viadotto, la stessa nave senza più equipaggio.

(inedito)

Carmine Vitale (Salerno,1965). Nel 1999 ha vinto il premio internazionale Emily Dickinson.

Sue poesie racconti e prose brevi sono state pubblicate su riviste italiane e internazionali. Tra le principali:

Il Reportage; Sud –rivista europea; Romboid; π pi greco: Trimestrale di Conversazioni Poetiche / Conversation International Poetry Project; Montparnasse Revue; La Poesia e lo Spirito; “Nazione Indiana“.

Tra le numerose pubblicazioni, segnaliamo: “Un giorno strano” – plaquette Premio Internazionale Emily Dickinson, Maggio 2000; “Quello che possediamo” – plaquette – Infinite Soluzioni editore – a cura di studio Oblique,

Maggio 2010; “Parigi strade e sogni di una città“, Petit Cahier di Viaggio – Historica editore, Maggio 2011 (nuova edizione riveduta e ampliata uscita nel novembre 2016); Litoranea, Xy editore, Aprile 2019 (da qui verrà fuori un piccolo film del quale si sta ultimando la sceneggiatura) è attualmente in corso di traduzione in greco e in francese.

