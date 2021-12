Tempo di lettura: 3 minuti

“La poesia è quando un’emozione ha trovato il suo pensiero e il pensiero ha trovato le parole.”

(Robert Lee Frost)

FERRARA

Nebbia di latte

Sagome soffuse

Sguardo vagante

Non scorgo le cime degli alberi.

Scruto il bianco.

Conosciuto ma non scorto

d’improvviso appare:

spazio e tempo ritrovano un ordine

è il Castello Estense

che soccorre oggi la coscienza.

Dal caos silenzioso

risalgo e riconosco

la sua forma solida.

Luogo umano

spazio urbano

umida realtà padana

foriera d’ordinata chiarezza

Ferrara.

QUELLA PORTA CHIUSA

Sto piangendo

una sofferenza che viene

dal profondo.

Un macigno si è smosso

che racchiudeva un fantasma.

Ed ora vaga, vaga, vaga…

Lacrime lente: ho paura di me.

Lo vedo, non è che un velo

non può più celare

la solitudine di quella bambina

alla quale era chiesto

di essere grande.

Nessuno sapeva …

ho dimostrato di bastare

a me stessa.

Ora guardo

quella porta che si è chiusa

lasciandomi fuori.

RISONANZE

Lento è il fluire dell’acqua

che il fiume porta lontano.

Silenziosa è l’attesa degli alberi.

Dal ponte, l’ansa confonde

cielo e terra

che si fondono nel verde grigio

mentre l’orizzonte schiarisce.

Il tempo, dilatato nella quiete,

risuona echi e voci.

Evanescente, l’atmosfera invita

all’ascolto.

Il freddo ferma la vita

ma feconda la mente

di chi attende il sole.

Dolce, segreta, seducente

giunge dal cuore

un’intima melodia

una calda tenerezza avvolge

pensieri ed emozioni.

Leggera trascorro…

Cecilia Bolzani è nata a Ravenna e si è laureata in Lettere presso l’Università di Ferrara, città dove vive ed insegna in un Istituto superiore. Da sempre ha sentito la scrittura come una necessità interiore e la poesia come un mezzo privilegiato per esprimere gli stati dell’anima e dare voce all’empatia per entrare in relazione ed interpretare il mondo.

Ogni suo verso nasce da emozioni provocate da luoghi, oggetti, eventi che le permettono di mettere a nudo la propria interiorità, evocare situazioni, impressioni che superano la dimensione personale e toccano il cuore per divenire linguaggio universale.

Negli anni ha raccolto e custodito in un cassetto le sue poesie; queste sono le sue prime pubblicazioni.

