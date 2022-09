Testi da nutrica di daìta martinez, LietoColle edizioni 2019

del borgo s’addormenta

l’obliquo pendio la fonte

bianca silente assente l’

errore dal cielo raccolto

lucido sinonimo la casa

sottilissima una stanza

attesa ha candore tra le

dita nude di bimba lieve

e solitaria promessa un

giorno tra le scapole e il

segno antico di viddana

nenia assittata supra ‘u

ciatu di la chiazza grapi

‘a cascia di li sô cianchi

stanchi alla dolcezza di

un bacio più baci anche

il dondolio nel sonno fa

pudico il viso arrossato

quasi tondo quasi mela

*

strada d’albicocco

dalle mani s’odora

il silenzio del treno

;

ancora una carezza

e un passo sulla via

le mani pianissimo

sfiorarsi dal sorriso

rosa bianca bianca

;

un silenzio solo

due malinconie

non sai angelo

del fiore che giù

si fa improvviso

*

in qualche silenzio

siamo stati bravi a

imbrattarci di anni

e nascevo un poco

custodisci le more

;

capitami di ciliegia

negando o irrequieta

sintassi una guancia

;

mammole piccine un attraverso

l’araba antesi del porto giallo sia

cerchio più perfetto il cerchiato

vuoto all’imbrunire dal tetto cede

santa teresa l’ombra al viso della

stanza sacra un silenzio o senza

*

s’è appena accesa l’alba nella stanza del fornaio

pochi spicci e uno sbuffo caldo ai sogni lievitati

nel taciturno avanzare delle tapparelle schiuse a

piedi è uno sbuffo la vicinanza dai vicoli antichi

la piccola vergine nell’ovale della piazza spinge

materna la filigrana della gonna arrossata in una

culla di cartone salta prima la zampetta del gatto

partigiano e il tuorlo del sole arriccia la fronte ai

gradini della chiesa una cartolina lasciata andare

d’altri lievi movimenti una fessura accovacciata

tra rintocchi di mani sciupate a legno nudo sugli

annali dei banchetti insorta catenina la pazienza

dei vecchi innaffia d’acqua di colonia il tabacco

di una guerra e il ricamo del fazzoletto assettato

sul taschino di cent’anni nascosto ancora dentro

il bacio di un amore nel buongiorno del mattino

*

una parola basterebbe una parola rotta anche solo quella una parola da svitare e vomitare dall’inizio della pentola a bollire ai capelli raccolti sulla guancia a pezzetti di quegli anni che proprio non mi riesce imbastire su questa carezza soffiata adesso che non ha volume la pioggia e le bancarelle del mercato e quella terrazza che ritorna e che non voglio tornare una parola a smontare la gabbia di carne e umori e i panni stesi che non s’asciugano mai e stracciano l’immobile alternarsi della spinta dentro dico non puoi vederla tu ( da lontano ) la spinta e a me non riesce nominarla quella parola conficcata nella zona buia della pancia eppure così chiara da poterla gridare mentre si fa precipizio l’angolo dalle scarpe in questo cielo che si apre e possente brucia nell’intimo crepuscolo della mano una parola ne basterebbe una di rame o lana o roba vecchia da cercare tra cianfrusaglie di ognicchè la mattina di piazza marina con l’albero dalla chioma grande e le calze sfilate acqua dopo acqua per contrastare e raschiare a sera quel livido annodato con forza dall’orco che non era di racconto capitato nel bosco ma è di qui il segno apostrofato a calci che non vedi perché non puoi vedere gli squarci strozzati nell’accesso a una parola che nuota di fame dietro il cancello quando mi domandi dove ho lasciato la tenerezza e rimane disordine muto alle caviglie

*

la donna coi pantaloni

rossi odora di paste di

mandorla si è sciupata

il cuore ai lattarini una

domenica ferita di luce

Daìta Martinez, palermitana, ha pubblicato con LietoColle (dietro l’una), 2011, segnalata alla V Edizione del Premio Nazionale di Poesia “Maria Marino”, e nel 2013 la bottega di via alloro.

Vincitrice – sezione dialetto – del 7° Concorso Nazionale di Poesia Città di Chiaramonte Gulfi, è stata finalista, per l’inedito in dialetto, della 44° edizione del Premio Internazionale di Poesia Città

di Marineo. Inserita nell’Almanacco di poesia italiana al femminile “Secolo Donna 2018”, edizioni Macabor, nel 2019 ha pubblicato la finestra dei mirtilli, suite poetica scritta a quattro mani con il poeta comisano Fernando Lena, Edizioni Salarchi Immagini, il rumore del latte, Spazio Cultura Edizioni, e nutrica, LietoColle, 2019. È vincitrice del Premio Macabor 2019 – sezione raccolta inedita di poesia – con pubblicazione, ‘a varca di zagara in dialetto siciliano. È presente in Anni di Poesia di Elio Grasso, puntoacapo Editrice, 2020. È stata finalista – sezione raccolta inedita – della 34° edizione del Premio Lorenzo Montano. Nel 2021 ha pubblicato Liturgia dell’acqua, Anterem Edizioni, e Le madri, raccolta di haiku accompagnati dalle acqueforti di Vincenzo Piazza, Edizioni dell’Angelo.

