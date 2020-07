Tempo di lettura: 5 minuti

“La poesia è un diario scritto da un animale marino che vive sulla terra e vorrebbe volare”

(Carl Sandburg)

CINQUECENTO

Non scrivo niente da Maggio, e adesso che si è attivato Natale

è ora di mettere fine al mio silenzio occipitale,

l’Italia procede con chiasso, il mercato dei voti è all’ingrosso

il Parlamento giallo-verde si è trasformato in giallo-rosso,

coltelli tra i denti a dibattere sul famigerato MES

che l’italiano medio non arriva alla fin del mes,

da due / tre mes avvengono più sbarchi che in Normandia

e le nuove risorse le piazziamo sotto ai cavalcavia.

È tornato Renzi, con la faccia da Fonzie,

oramai siamo trattati come una nazione di stronzi,

con l’intento di ridestare la legge Fornero

continuando a veder rosso nel bel tempo ci spero,

Berlusconi è caduto sulla soglia del gerontocomio

e subito mi scivola Fede e si rompe un binomio.

Non scrivo niente da Maggio e a Natale niente è cambiato

a Taranto si va avanti a morir di lavoro o a morir disoccupato,

la maggioranza è diventata minoranza, la minoranza è diventata maggioranza

Roma è diventata una discarica e la Raggi dimostra costanza

si vede che adora l’Ama senza mostrare alcun surmenage

che tra i cittadini romani va di moda il bondage.

LA MIA DEPRESSIONE È CHIMICA

Ci sono giornate che non ti alzeresti dal letto

non so se è questione di chimica o se son solo matto,

non vedi l’ombra di un futuro, no future, punkabbestia senza cane,

ti senti Mansell, in Williams, abbandonato a una chicane.

Non senti niente da dire, non trovi tasti da battere

la noia ti strangola dentro da non riuscire neanche a combattere

l’idea di te, inutile, l’idea di te, insensato, idee senza senso

non resta che stringere i denti e attendere i frutti di un altro scompenso.

Ci dicono che non funzionino noradrenalina e serotonina

pareggiano imbottendoti i sensi di dopamina e fluoxetina,

il tuo io, schiacciato tra ansia e euforia, è un puck sparato sul ghiaccio

e recita joie de vivre senza copione, farneticando a braccio.

La disoccupazione è al 15%, c’è coda sul reddito di cittadinanza,

i ratings italiani barcollano in mano agli squali dell’alta finanza,

nei grafici del nostro bilancio mi manca l’ascissa:

o sono alienato o io sono sano e l’Italia è depressa.

LA POESIA, L’EMBOLO E I CONATI

Poesia, comprata a cento lire sulle riviste come Atelier

mai assunta a sorsi minuti come avveduti sommelier

buttata allo strazio da centinaia di voci improvvisate

regalata, senza pudore, su blog e antologie vendute a rate.

Poesia, non ti interessi se il mio cane non arriva a bere nel cesso

sbrodoli, versando versi maldestri, di fiori odorosi o me stesso,

chiusa tra le Muse all’Elicona e l’autobiografia,

inizio a delirare di te quando sono depresso,

vittime, entrambe, di una sana alienazione da schizofrenia.

Poesie scritte sul mese di Maggio,

su terre d’Africa olezzanti di foraggio,

su una gioiosa vacanza a Luino

sulla saggezza di un vecchio taccuino.

Poesia scritta su tutto, scritta su tutti, scritta su niente

mi fai venire un embolo al conto corrente

il solo sospetto che tu ci sia

mi avvolge in conati di atarassia.

LA MALATTIA INVETTIVA

Per scoprire le cause del mio vivere ogni evento come in dissenteria,

hanno versato inchiostro, enorme svista, nella cannula della gastroscopia

i medici anatomopatologi, e mi hanno diagnosticato la malattia invettiva,

associata a reflussi letterari, dilagati dall’esofago, a ossidarmi la gengiva.

Quando, cane cinico al collare, fiuto odor di malcostume o lezzo d’egopatia

non riesco a tollerare l’altro-nel-mondo, vittima d’abuso di xenofobia

dimentico ogni forma di fair-play, calo nella nebbia del Berserker,

incazzato nero come uno Zulu costretto a sopportare un afrikaner,

dico rom al sinti, sinti allo zingaro, zingaro al rumeno, rumeno al rom

non riuscirei nemmeno a trattenermi dall’urlare a Hitler aleikhem Shalom.

Se non vi digerisco sento dentro «uh, uh, uh» come Leonida alle Termopili,

identificando i vermi, che mi stanno intorno, coll’acuirsi del valore dei miei eosinofili

emetto, in eccesso, acido cloridrico e smetto di disinibire la pompa protonica

con la disperazione di un Mazinga mandato in bianco dalla donna bionica,

sputando, con l’accortezza del Naja nigricollis, ettolitri di cianuro

in faccia a chi, dandomi noia, sia condannato a sbatter la testa al muro.

Per comprendere l’ethos del mio vivere in assenza d’atarassia

barbaro che incontra un cittadino nella chora dell’anti-«poesia»,

sarete tutti, nessuno escluso, costretti a inoltrarvi in comitiva

nei meandri labirintitici della mia malattia invettiva.

(Pubblicata in Anterem, novembre 2019)

Ivan Pozzoni

Ivan Pozzoni è nato a Monza nel 1976. Ha diffuso molti articoli dedicati a filosofi italiani dell’Ottocento e del Novecento, e diversi contributi su etica e teoria del diritto del mondo antico; collabora con numerose riviste italiane e internazionali. Tra il 2007 e il 2018 sono uscite varie sue raccolte di versi.

Dal 6 al 18 luglio Parole a capo, la rubrica di poesia di Ferraraitalia, esce ogni mattina durante tutta la settimana.

Per leggere tutte le puntate e tutti i poeti di ‘Parole a capo’ clicca [Qui]

