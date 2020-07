Tempo di lettura: 3 minuti

“Mi accorgevo di avere la pelle d’oca. Senza una ragione, dato che non avevo freddo. Era forse passato un fantasma su di noi?

No, era stata la poesia.”

(Sylvia Plath)

Guardate bene…

Scorgete qualcosa

oltre l’orizzonte?

La linea curva sembra sprofondare aldilà del sogno.

C’è fuoco che dissacra la foglia

oltre il declivio della collina,

vedete?

Vedete Il fumo, che acre si espande

e si fonde in nuvole senza pioggia?

Eccoli poi

quei rossi e quei grigi

che in una mescolanza dubbia

mettono in scena artefatti tramonti.

Ma l’eco di boati, oggi, squarcia confini e distrae gli sguardi…

Sapremo mai dove porterà il sentiero che conduce al valico?

Donami il tuo sogno

e non ti pentirai di averlo fatto.

Lo nutrirò con il mio latte, come fosse un neonato

per renderlo più forte agli attacchi del male

e lo porterò in spalle quando la strada si farà impervia e in salita.

Donami il tuo sogno

e lo proteggerò dal gelo e dal vento

come faccio con la peonia

in inverno,

e al primo sole di marzo lo poterò

delicatamente e con sapienza, per rafforzarne le radici.

Non ti preoccupare, amore mio,

il tuo sogno potrà volare

te lo riconsegnerò

quando avrà ali forti e piume folte

affinché, falco della regina,

possa migrare verso terre calde e accoglienti e nidificare

prima che l’autunno ne annichilisca lo slancio.

Fine autunno

Prima che tu vada,

voglio riempire le mie tasche dei colori caldi

che si affacciano sui fossi

e tra i sassi.

L’inverno si e già impossessato della notte

ma il giorno no,

il giorno trattiene negli intrecci delle siepi

i rossi e i gialli dell’ultimo sole.

Le case che mi hanno abitato…

Le case che mi hanno abitato hanno le ali e mi seguono immobili.

Le case non smettono di vivere

quando mobili, quadri e cani seguono inermi, viandanti passeggeri.

Le case trattengono i cuori e restano là, immutabili eppure mutate

Fondamenta scavate nei sogni,

mura ricoperte da strati multicolore

trasudano lacrime

Risuonano inascoltate voci spezzate,

che impregnano l’aria e incidono silenzi.

Al mio passare ti rivedo sul balcone spoglio, innaffiare fiori centenari

e rivedo la tua ombra scivolare via

dietro una tendina, come te trasparente .

Le case che mi hanno abitato hanno le ali e mi seguono immobili.

Diella Monti

(Cesena, 1952) Penultima di dieci figli, ha vissuto in una famiglia numerosa, dove le difficoltà economiche all’ordine del giorno, non hanno inficiato però la sua voglia di studiare e la passione per la letteratura e la poesia, che ha seguito e coltivato aldilà degli studi tecnici seguiti esclusivamente per esigenze lavorative. Una vita che ha ruotato sempre intorno alla poesia, dialettale o in lingua, in versi liberi o in metrica. Coordina il gruppo Va in scena la poesia. Ha pubblicato una raccolta Il canto della Bambina, Book Sprint edizioni, 2014.

Dal 6 al 18 luglio Parole a capo, la rubrica di poesia di Ferraraitalia, esce ogni mattina durante tutta la settimana.

Per leggere tutte le puntate e tutti i poeti di ‘Parole a capo’ clicca [Qui]

