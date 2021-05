Tempo di lettura: 3 minuti

“La poesia è un manoscritto deposto nel cavo di un albero.”

(Czesław Miłosz) Ricordi in reflusso Impronte a seguire

il nero dell’inchiostro che trascina il pensiero.

Oggi e ancora oggi, a favore del ricordo

torna il vento a muovere la pagina di te.

E tu, tu che -spirito vitale-

ti fai rampicante,

abbracci la pergola ombrosa

e intrecci pàmpini acerbi di uva fragola.

E io, io che -ormai decadente e pavida-

allungo il passo per disperdere l’ascolto di un richiamo tagliente.

Guardati! Guardati!

Vedi quelle parentesi aperte e chiuse fra le sopracciglia?

Sono l’inciso del tuo pensare accorto.

Vedi le salite e le discese impervie sul tuo volto?

Salgono e scendono

attraversando la fronte, un tempo pianura incontaminata.

E gli occhi?

Come buchi neri attraggono frammenti di mosaici

per riemergere in languidi sguardi dove immagini colorate ritrovano casa.

Guardati!

Le vedi quelle farfalle agli angoli degli occhi?

Sono sorrisi trattenuti,

ali timide, fermate al volo leggero.

Guardati!

Quei segni scritti sulla pelle

sono virgole fra i ricordi,

punti di domande senza risposte,

punti esclamativi di sogni sempre attesi.

Guardati!

Libera la tua anima,

non censurare la narrazione del tempo

e lascia respirare la poesia che non hai mai scritto. Solo tu sei certezza

Solo tu sei certezza

ma nascondi gli artigli rapaci nella notte

pensando di evitarmi l’incubo del tuo arrivo…

Ti sbagli sai?

Non temo l’agguato improvviso;

in ogni fronda d’albero,

dietro ad ogni angolo di strada

cerco la smorfia del tuo volto.

Spio il tuo seguirmi,

mi fanno compagnia i tuoi passi felpati.

Sei nel soffio del vento gelido,

nell’onda che schiaffeggia rabbiosa

e nel brivido che improvviso scuote la pelle calda.

Invece non amo i ritardi

e detesto le attese stremanti in balia di intemperie.

Degli appuntamenti feriti da un ritardo anomalo

disdegno lo sguardo basso di passanti pietosi

e le offerte di sostegno per un corpo decadente.

Oggi incontreresti occhi vivi e ti darei il braccio

come si fa con l’amato,

camminando verso casa.

Piangono le foglie Piangono oggi le foglie

mentre lasciano i rami, vestiti a lutto.

Scendono dopo improvvisi distacchi,

in malinconici dondolii

quando l’ora è giunta.

Piangono umide perle di nebbia,

le foglie

e in quel fremito ultimo vibra un sussulto,

per quel breve volo di libertà ritrovata.

Diella Monti (Cesena, 1952) Penultima di dieci figli, ha vissuto in una famiglia numerosa, dove le difficoltà economiche all'ordine del giorno, non hanno inficiato però la sua voglia di studiare e la passione per la letteratura e la poesia, che ha seguito e coltivato aldilà degli studi tecnici seguiti esclusivamente per esigenze lavorative. Una vita che ha ruotato sempre intorno alla poesia, dialettale o in lingua, in versi liberi o in metrica. Coordina il gruppo Va in scena la poesia. Ha pubblicato una raccolta Il canto della Bambina, Book Sprint edizioni, 2014.

