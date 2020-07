Tempo di lettura: 3 minuti

“Se ce n’è uno, il compito della letteratura e della poesia nella nostra epoca: non fare morire la lingua, farla vivere, metterla in circolazione al di là dello spazio letterario, richiamarla nell’esistenziale, nel quotidiano, affiancarla a nuovi modi di vivere, di essere, di sopravvivere: a nuovi modi di dire.”

(Gianni D’Elia)

Via degli Angeli

un velo da sposa artigliato ai tetti

si gonfia oltre le mura

è leggero poco più di un tulle

insacra il filare di pioppi gemelli

lungo le strade si cuoce il silenzio

di metafisiche geometrie

(da Qui non si arriva di passaggio. Ferrara, musa pentagona, Ibiskos Ulivieri, Empoli, 2012)

Delta

Dove acqua e cielo si confondono oltre

gli arginelli nei fumi delle salse

valli e occultano nelle ore riarse

aironi cinerini e gallinelle,

lì perde il colore l’onda salmastra;

e barene, bonelli, sacche sono

rifugi di luce argentazzurrina,

dai boschi di Mesola e Nordio sale

il silenzio dei fili della madre-

selva e dell’orniello; forse qui dove

una mareggiata incanto tessuto

d’agropiro spezza e d’erianto

non siamo più di un punto d’ombra.

(da Vicus felix et nunc infelix. La luce dell’ultima casa, Al.Ce, Ferrara 2015)

A t’ò vìst

A t’ò vìst na sira o na matina

quand d’inveran al dì

al finìs prest e al sćiaréza tardi,

ch’at fùsi ti o n’altra

aŋ m’importa gnént

a m’è vaŋzà al peŋsiér

ch’at pudési èsar sól tie che a fùs mi

quél ch’at tgniśéva al braz,

mama.

Ti ho visto una sera o una mattina/ quando d’inverno le giornate/ finiscono presto e cominciano tardi;/ che fossi tu o un’altra/ non m’importa/ mi è rimasta la sensazione/ che potessi essere soltanto tu/ e che fossi io/ quello che ti teneva a braccetto,/ mamma.

(da Al paréa uƞ fogh ad paja, puntoacapo, Pasturana)

La luna int al póz

Dill volt as farmàvaŋ

a guardàr int al póz,

ad sira…

a butar źó j’iŋsuni,

là int al bur,

dentr’a l’aqua fréda,

négra…

pó a n’agh séŋ più turnà

dop cla volta

ch’éŋ vist là źó,

śbaśiras, tarmànd, la luna,

alziéra.

Delle volte ci fermavamo/ a guardare dentro il pozzo,/ di sera…// a buttare desideri in fondo,/ là nel buio,/ nell’acqua fredda,/ nera…// poi non ci siamo tornati più/ dopo quella volta/ che abbiamo visto laggiù,/ impallidire, tremolando, la luna,/ leggera.

(da Al paréa uƞ fogh ad paja, puntoacapo, Pasturana)

Edoardo Penoncini

(Ambrogio di Copparo, 1951). Laureato in Storia medievale presso l’Università degli Studi di Bologna, ha insegnato Lettere nella scuola secondaria. Per quattro anni, assegnista all’Istituto per la Storia di Bologna, già redattore della Rivista di studi bizantini e slavi, collaboratore per 25 anni della rivista Scuola e didattica. Suoi lavori di storia e di didattica della storia sono apparsi su riviste e volumi collettanei. Ha pubblicato nove raccolte di poesia in italiano, tre in dialetto ferrarese; tre saggi su poeti dialettali ferraresi sono apparsi in Annuario govoniano di critica e luoghi letterari, a cura di M. Bianchi, Otto/Novecento, Milano, 2019.

