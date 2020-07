Tempo di lettura: 3 minuti

“Se leggo un libro che mi gela tutta, così che nessun fuoco possa scaldarmi, so che è poesia. Se mi sento fisicamente come se mi scoperchiassero la testa, so che quella è poesia. È l’unico modo che ho di conoscerla. Ce ne sono altri?”

(Emily Dickinson)

nella riconciliazione della pioggia



restiamo qui

nella riconciliazione

della pioggia

quando terra e cielo

si baciano sulle labbra

e sugli occhi.

Con la voglia

di prenderci

quello

che ancora

ci spetta.

fiori selvatici

siamo fiori selvatici

ai bordi delle strade

restiamo saldi

aggrappati al vento

guardiamo negli occhi

il ruggito

di un temporale

(da ho svaligiato l’universo, Aletti Editore, 2020)

Gli occhi non muoiono

Ieri

ho ritrovato

i tuoi occhi,

papà

erano accanto a me

(luci complici)

nello sguardo

assorto

del mio bambino

scarabocchiava un foglio

e sbirciando mi cercava.

Ed è lì

che ho capito

il nostro viaggio

di luce in luce,

senza fine.

Ora so

che gli occhi

non muoiono

Alla finestra

Alla finestra

di casa

ti spiegavo il tramonto.

Assorti

guardavamo

il tuorlo infuocato

scivolare

tra le nubi e nel fiume.

Meravigliosamente piccolo,

ignaro della trappola del tempo,

tu appannavi

il vetro di vocali

eri l’eco

delle mie parole.

E io pensavo

che avrei dovuto

della vita

spiegarti anche gli anfratti

e il buio

in cui scivola il sole.

Eppure

stavo lì

io pure incantata

dal tuo sguardo

puro

E avrei

barattato il vento

per avere di nuovo

negli occhi

il tuo stupore

(da Le sette vite di Penelope, LietoColle, 2012)

Eleonora Rossi

Eleonora Rossi è nata a Ferrara nel 1971. Laureata in Lettere Moderne con una tesi sulla letteratura di viaggio (relatore professor Mario Lavagetto), è insegnante e scrive per passione. Giornalista pubblicista, dal 1997 collabora con Il Resto del Carlino e altre testate giornalistiche. Dal 2016 è direttrice responsabile della rivista l’Ippogrifo (https://scrittoriferraresi.it/).

È autrice delle sillogi Le sette vite di Penelope (LietoColle, 2012), Diario di una peccatrice (ilmiolibro.it, 2018) e ho svaligiato l’universo (Aletti Editore, 2020). Sue composizioni sono presenti in numerose antologie poetiche; ha pubblicato centinaia di saggi critici, articoli, interviste. La sua scrittura è tata apprezzata in concorsi letterari nazionali e internazionali, tra i quali il Tour Music Fest, The European Music Contest. Nel 2017, dopo aver vinto il Premio Cet, si è diplomata al Corso per Autori della scuola di Mogol.

Dal 6 al 18 luglio Parole a capo, la rubrica di poesia di Ferraraitalia, è uscita quotidianamente. Dalla settimana prossima si torna alla cadenza settimanale: prossimo appuntamento giovedì 23 luglio.

Per leggere tutte le puntate e tutti i poeti di ‘Parole a capo’ clicca [Qui]

