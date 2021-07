Tempo di lettura: 3 minuti

“Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna la fede nella vita e in Dio. Ho vissuto coi venti, coi boschi, colle montagne. Ho guardato per giorni, mesi ed anni il lento svolgersi delle nuvole sul cielo sardo. Ho mille e mille volte poggiato la testa ai tronchi degli alberi, alle pietre, alle rocce per ascoltare la voce delle foglie, ciò che dicevano gli uccelli, ciò che raccontava l’acqua corrente. Ho visto l’alba e il tramonto, il sorgere della luna nell’immensa solitudine delle montagne, ho ascoltato i canti, le musiche tradizionali e le fiabe e i discorsi del popolo. E così si è formata la mia arte, come una canzone, o un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo.”

(Grazia Deledda)

Distanze

Ho traslocato

i pensieri

nelle distanze

del mondo

gettati a mare

come un’àncora,

recisa

definitivamente

la fune.

Ho abbandonato

crisalidi

nei deserti

nelle cicatrici

della terra

ai piedi

dell’oceano

nel canto

delle sirene

Oggi sono nastro

di sole

che riluce

negli abissi

un giorno, ippocampo

un giorno nuovo, luna

invisibile

appesa

alle estremità

dell’universo

(da E.Rossi, Le sette vite di Penelope, LietoColle, 2012)

Rideva il cuore

Rideva il cuore

impastato di terra

impazzito di fango.

Ho toccato

la mia anima

nella rugiada

tremula

di una lacrima.

Non l’ho

mai vista

così bella

così nuda.

Non mi

sono mai

sentita

vivere

come ora.

Ti bacio, Vita.

Ti bacio sulla pelle,

ti bacio sulle labbra.

Oggi ti perdóno,

Vita.

E

finalmente

perdóno

me.

(da E.Rossi, Diario di una peccatrice, ilmiolibro, 2018)

nota a piè di pagina

credevo d’essere

una nota a piè di pagina

nascosta lì, tra le righe

in fondo all’anima

ma tu mi hai vista

un giorno

e mi hai tirata fuori

sono sbocciata

nell’incanto

di una lacrima.

Ero farfalla

dalle ali

troppo fragili

e vacillavo

come sopra

a lunghi trampoli

esile stelo

per portare

quale cielo?

Ora respiro,

nei tuoi occhi

ora mi vedo.

E mentre nevica

la vita per davvero

poso le labbra

e sorridendo bevo

questo presente

randagio

dentro un fosso

quasi fosse

il bacio rosso

di un papavero

sinfonia di papaveri

ed è di nuovo

sinfonia di papaveri

brindisi

di esuli fiori

nei lunghi calici

e tintinnio

dorato

di spighe

infinita

danza di anime

che scrolla

dall’inverno

ogni inutile

paura

(da E.Rossi, ho svaligiato l’universo, Aletti, 2020)

indirizzo d’albero

indirizzo d’albero

elegìa del giorno

solco nella terra

inchiostro

lasciami

firmare

di bellezza

il mondo

Eleonora Rossi è insegnante, autrice e giornalista. È direttrice responsabile della rivista «l’Ippogrifo» e autrice dei libri Le sette vite di Penelope (LietoColle, 2012), Diario di una peccatrice (ilmiolibro.it, 2018), ho svaligiato l’universo (Aletti, 2020). Sue composizioni sono presenti in antologie poetiche e la sua scrittura è stata apprezzata in numerosi concorsi letterari. Nel 2017, dopo aver vinto il Premio Cet Aletti, si è diplomata al Corso per Autori della scuola di Mogol. Nel 2019 era tra i finalisti del Tour Music Fest,The European Music Contest. Nel 2020 l’Accademia Mondiale della Poesia (presidente di giuria Franco Arminio) le ha assegnato il secondo premio al concorso internazionale “I corpi e i luoghi”.

