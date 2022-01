Tempo di lettura: 4 minuti

“Forse solo la poesia riesce a commuovere i cuori. E i poeti forse sono i veri profeti di pace”

(Salvatore Quasimodo)

Perderti ma non perderti

Un sacchetto volato via

non è fuori posto su un albero.

A volte pensare è scivolare

nel tuo armadio disabitato,

la meraviglia pienezza di senso:

di non sola terra scrive la Terra

il rumore dell’anta

sul cemento batte le dita

e non puoi farne a meno.

Perderti ma non perderti

è forma di ogni tetto

qualcosa che assomiglia a una preghiera

grigia di parole invecchiate

l’erba del nulla

miracoloso che ci unisce. L’acqua

scricchiola sotto.

Oggi ti sento e non so dirti

più che indicibile,

dietro il nylon inarcato a ponte

volerti bene è figlio del figlio,

filo,

taglio tanto da essere vivo.

Una foglia appesa al mare

Camminavo lungo la riva ed eccola

una foglia rossissima, una fiamma

sopra l’acqua salmastra.

Guardala bene superare l’albero

orgogliosa disegnare i suoi rami

nella fragilità di onde oscillanti

scandire il ritmo rotto di un dettato

sopravvissuto, sovversivo

nel gorgheggio di insolite fronde.

Ti dirò, la pioggia non sempre vola,

è fotografia che cade dentro.

Settembre in quella foglia…

non riteneva di esserci

non si riconosceva in quella voglia

di rimanere appesa:

lotta contro i frangenti

un sorriso in apnea,

il semaforo di ogni strada

che sa di attraversare.

Ali nell’ambra

Cadono libri aperti

in un dolore d’ali nell’ambra,

qui tutta la ruvida leggerezza.

Sull’ultimo lembo lasciato

dall’alta marea

risposte e domande

del telefono spento con le lampade

cupe di sopravvivenza.

Il senso del tempo del mondo

è già difficile così, mezza

o meno

verità di tutto, ma a volte

scappiamo con qualcosa.

Guardiamo fin dove non camminiamo,

ascoltiamo il sentiero dei lupi,

i profumi più lunghi:

è già un’orchestra tra l’alba e l’acqua

il cielo senza scarpe

che si scambia di città in città

preghiere da rimarginare,

una luna troppo grande

color miele.

Bucaneve

Sotto plastica alata

che ormeggia l’assenza dei suoi colori

sulle statue, sui sassi

il viola frammentario

accompagna i respiri

in corsa, più avanti, lungo scivoli

di sarà, forse, possibile o no.

Chiudi bene la giacca

proteggiti da questo freddo ingrato

verso i fiori. La finestra si affaccia:

scorza acerba l’alba sul parco,

camminare sul soffio

è la proiezione dei nostri cieli.

Un bisbiglio di cocci,

sento ridere ancora.

Queste poesie sono tratte dall’opera prima di Elisa Nanini “Cosa resta dei vetri”, Corsiero editore, 2020.

Elisa Nanini (1994) è nata e vive a Modena. Laureata in Lettere moderne, prosegue attualmente gli studi umanistici in Italianistica presso l’Università di Bologna. I suoi versi sono stati selezionati nello spazio La bottega di Poesia de «La Repubblica» (Bologna, maggio 2019), nei concorsi poetici Mosse di Seppia Cafè Vol. V (2019), Rimalmezzo (2020), In memoria di Don Carlo Lamecchi (2021), Premio Pordenonelegge Poesia “I poeti di vent’anni” (2021), Biennale di Poesia “Sui Muri di Lavacchio” (2021) e nelle riviste on line «Il Visionario» (2021), «Spine Produzione» (2021), «L’Altrove» (2021), «Alma Poesia» (2021), «Mosse di Seppia» (2021), «Poesia del nostro tempo» (2021), «Laboratori Poesia» (2021) e «Tragico Alverman» (2021). Ha partecipato al Poesia Festival (ed. 2019, 2020, 2021) e al San Marino International Arts Festival (ed. 2021). Ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie Cosa resta dei vetri (Corsiero Editore 2020), con nota critica di Alberto Bertoni. È stata ospite del salotto digitale «Carta Vetrata» (2020) e di «Hermes Magazine» (2021), testata giornalistica con cui ora collabora.

