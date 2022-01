Tempo di lettura: 4 minuti

27″Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce.”

(Lao Tzu)

LA PIOPA

Ode ad un altro pioppo morto per cause naturali

Ho sempre saputo della presenza

d’un tronco di pioppo

caduto a Nirano: ma io l’ho visto

in piedi, signori, quel vecchio legno.

Alla fine della centuria scorsa

in gita di classe

scuola elementare Ciro Menotti,

quella vecchia nel centro di Fiorano.

Ora non è più (la scuola Menotti –

almeno a Fiorano):

è stata riconvertita in uffici.

Neanche la piopa è più in piedi

anche lei in fretta riconvertita:

ora è sdraiata

al centro d’un parcheggio per andare

alle Salse, patrimonio UNESCO.

Stava vicina al vecchio mulino:

un grosso fulmine –

si dice – ad inizio del duemila

e poom freddata, stecchita, finita.

Questo pioppo aveva tre secoli

(anno più o meno):

il referto sanitario riporta

il decesso per cause naturali.

Sapete, ho pianto quando ho saputo

del triste fattaccio:

ero solo un bambino, non capivo

come andavano certe faccende.

Ora piango non per la piopa morta

per un incidente,

lo faccio per l’uomo che per profitto

e avidità riconverte piante;

incarta di segatura il mondo

e la nostra vita:

nello spiazzo della piopa caduta

lo trascinerei per ri-convertirlo.

LA MAGNOLIA

in collina

Strano è come la buona magnolia

abbia già l’abito rosa, fiorito

di Marzo (a mezzo). Non ha certo fretta

ma la morte interra il suo seme

anzitempo: è buio d’aria nuova,

un buio opalescente di lucenti

ferite. Ed è un suono il silenzio

che perfora il cuore – il tuo cuore

così soffice e cortese, afflitto

da mille stagioni di nebbia e bruma.

Fuma la stanza nell’ozio gentile

d’una sigaretta sognata solo

da lontano: un vuoto di petali

rosa ben pieno nel cùpido giorno.

Ho iniziato a scriver la vita

Ho iniziato a scriver la vita,

ma nessuno saprà che l’ho fatto:

sono partito dai dettagli e

le minuzie: un ago, un’unghia,

un filo d’erba. Certo non voglio

attirar l’attenzione: la vita

è un segreto celato nel poco.

IL DIÓSPIRO [1]

Mentre l’Autunno rapisce le fronde

dai rami, appese rimangono solo

queste ampolle: globi tinti d’arancio

paiono finti nell’ornare spenti

scheletri contorti e rachitici;

accendono il cielo azzurro nudo [2]

di Novembre, pesantezza di legno.

Sonnolenza alle radici portano

le danze singhiozzate delle foglie

leggiadre nelle falesie d’argilla;

e ricoprono le piane, i lidi,

le tane, i nidi, le tue radici –

nella landa della solitudine –

dióspiro spoglio di felicità.

Anche chi scrive è vuoto di tutto:

a te resta il tuo frutto, reduce

sfatto, (il grano di Giove), che reca

stretta nel cuore la croce di Cristo.

[1] dïòspiro = dal latino Diospyros, dal greco διόσπυρος, propriamente «grano (πυρός) di Giove (Διός)».

[2] Citazione di un verso di Dicembre di Gilberto Sacerdoti, presente in Vendo vento.

GLI ALTRI UOMINI

Gli altri uomini

regalano alle proprie donne

fiori, vestiti e gioielli;

io invece confeziono

ricordi, contenuti

nell’inchiostro rappreso

di queste povere parole.

Non so se la mia donna

sia più o meno fortunata:

so che quando si legge

nelle mie poesie

i suoi occhi brillano

più di tutti i diamanti

degli anelli più costosi.

Fabio Chierici (Modena, 1988). Laureato in Scienze dell’Educazione, presso l’università Alma Mater Studiorum di Bologna, vive e lavora a Fiorano Modenese, tra le colline e le ceramiche. Sue poesie sono presenti su internet e nelle antologie “Rime Amiche – Le poesie del Friends’ Date”, Incontri Editrice (2020) e “Chiamami per nome”, Incontri Editrice (2021). È uno dei 16 vincitori della “I^ Biennale di poesia – Sui muri di Lavacchio” (2021) e una sua poesia è riprodotta su una stele di ceramica nel paese di Lavacchio (MO). Ha partecipato a letture poetiche, tra cui alcune nell’ambito del PoesiaFestival organizzato dall’Unione Terre dei Castelli (MO). In veste di musicista e cantante organizza serate su Fabrizio De André e si è esibito nell’accompagnamento musicale in incontri culturali e poetici.

