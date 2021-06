Tempo di lettura: 5 minuti

“Scrivi poesie perché hai bisogno di un posto dove essere quello che non sei.”

(Alejandra Pizarnik)

Anche io domani

Anche io domani sarò sotto

questo potente bombardamento

e aprirò la coperta del silenzio

con cui la gente sotto le tende

si tapperà le orecchie e io starò

per ore a guardare

i loro piedi scalzi e crepati

che pestano le croste di pane e

gli avanzi dei cani

tutto sommato, un giorno

sarò irreale

prenderò le loro croste

e i loro avanzi

li getterò in un burrone profondo

come una cava

prenderò i loro cani e li farò

adottare dalle famiglie

che desiderano un cane

li allontanerò e non sentiranno più

puzza di bruciato

un odore salirà delicatamente

nel cielo

e si unirà al frastuono e

alle armi

senza aver fatto

niente di male

questi uomini si ritireranno sotto

le tende, e con la plastica in mano

pregheranno di finire

qualcosa che non ha cervello

e continueranno a pregarlo

per tutta la sera fino a quando

si addormenteranno esausti

e nel cielo navigherà

una piccola nave arancione

Ho lavorato quarant’anni

Ho lavorato quarant’anni, dice,

mi sono svegliata alle sei

per PULIRE LA CASA

fare centinaia di chilometri

in autostrada

DA QUANDO NE AVEVO 25

E qui la scena cambia

nessuno le ha chiesto di venire

al mondo, probabilmente un gioco

del silenzio e della paura

– ora nessuno ha avuto una vita,

nessuno è stato

quando c’era molto buio

nessuno ha chiamato

mentre noi trascinavamo

senza amore un mondo dopo

l’altro

con giornate molto luminose

e notti normali

nelle loro case

senza cercare,

guardando questi uomini mortali

risultare unici

mentre noi esaltati e perfetti

sul muro d’estate

eravamo idioti

senza speranza

Si può vedere molto più di quello che si pensa

Si può vedere molto più di quello che

si pensa

e di solito sono immagini meno favorevoli

di quelle che uno vorrebbe

non brutte, anzi bellissime

piene di grazia

direi quasi sottomesse al delirio della bellezza

qualche religione ci spodesta e ci invade

non era un mostro, era un’agitazione di tetti

come quelli che osserviamo qui

è solo una pastiglia, è solo

un’impalcatura

deve sorridere, sorride

deve essere, è

gli abitanti sono stesi su una grande superficie e

si spendono nella ricerca

nulla li abbatte

aldilà delle tue convinzioni qualcuno si sta

discolpando dalle tue accuse

la serie binaria continua calma

i soldi ti volano attorno ma tu non sei

i soldi

non sei nemmeno uno specchio

e non sei una falsa aurora o quella vecchia speranza che si

nasconde mordendoti la mano

non sei colui o colei che appoggia un solo piede non sei

nemmeno un piede

non sei la loro immagine nel filosofo non sei la loro ombra

nel deserto che non hai mai visto

non sei colui o colei che non hai mai

potuto vedere

non sei quel perfetto ricambio

il perfetto albero ti trafigge ma tu non

lo sei

questo ti rovina

I treni sono molto caldi per me

I treni sono molto caldi per me

non sono mai abbastanza freddi

all’interno

ci nasce una vita odiosa e sporca

mentre fuori la vita è impeccabile

e trasparente

fuori è gelida dentro è animale

nasce il sudore continuo della morte

ma la morte non si compie

non si compirà mai

sono felice come le bestie più stolte

non si compirà mai

nel treno mi comporto come

se fosse il mio regno

faccio pipì, mi lavo il viso duecento volte

se vado in bagno lascio il libro

e porto con me il telefono

– Mi scusi il sedile era mio, si alzi –

si alzano, io so stare in equilibrio

so fare tutto

Non si compirà mai

tanto il treno è sempre lo stesso

il tempo è enorme

in quelle terre ci sono laghetti

e canali strani vicino alle ferrovie

non sembrano fantasmi

le gole abbandonate degli amici?

Non sempre è giusto dirlo

vederli accompagnare questa radiosa malattia

li ho dimenticati

esiste un vero più vero

esiste un presente più antico che incrina

non vogliamo più essere che

nella vita successiva

Federica Gullotta è nata a Faenza, dove vive. È laureata in Sociologia.

Ha pubblicato il suo libro d’esordio “La bestia viziata” (LietoColle, 2016) nella Collanina Apolide curata da Mary B. Tolusso, e la sua seconda silloge “Gli angeli bianchi escono dai frigoriferi” presso EdB nella collana Poesia di Ricerca curata da Alberto Pellegatta, insieme al poeta portoghese Manuel De Freitas. Alcuni suoi testi sono stati pubblicati su blog online e sulle riviste cartacee Il Segnale e Gradiva. Ha partecipato alle antologie Planetaria (Taut Editori) e Abitare la parola (Ladolfi).

La rubrica di poesia Parole a capo esce regolarmente ogni giovedì mattina su Ferraraitalia.

Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

