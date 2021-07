Tempo di lettura: 3 minuti

“La poesia non è fatta di queste lettere che pianto come chiodi, ma del bianco che resta sulla carta.”

(Paul Claudel)

Il passamano

Del freddo che io sento

non ti rammaricare,

a quest’ora è dolente anche il sole.

Mi aggrappo ad un vecchio passamano

che conosce tutte le mie ossa,

e vacillo quel che basta a ricordare una carezza.

Erano i giorni agguantati,

dove tu giungevi a sorprendermi di tenerezza

sul sottile confine

tra le promesse ed i fallimenti,

nell’attesa di un continuo congedarsi.

Avrei dovuto leggere di più,

ma vorrei che mi parlassero ancora

di quanta gioia c’è nelle rinascite

che tardano ad arrivare,

ora che ho denti poco curati

e cianfrusaglie in cassetti chiusi.

L’attesa

Sono più spesso in attesa

che mi torni l’infanzia

caduta dal nido,

la vecchia data che scrivo

su per la cicatrice rimarginata.

Ho contato tante madri,

ed una la mia, che ancora

mi perdona.

Nei tanti cieli

che sono come gli anni,

si aprono e chiudono i giorni,

e faccio ritorno dopo aver riposto le mani

poco prima di dormire,

mani che hanno accarezzato i sogni

che ho lasciato partire.

Ma ancora alcuni soggiornano

davanti ad una porta

difettosa di serratura,

e con la coperta sulle spalle ad agosto,

riportano una fantasia non reperibile

all’indirizzo normalità.

Porrei sulla mia testa anche l’attesa del nulla,

la più puntuale di tutte.

Il fotografo del campo

Mi fischia un orecchio

ed il nome non è

sulla scatola dei biscotti,

ma nel dito sottratto

all’indicazione del cielo,

nella foto ufficiale

senza carne,

nel gruppo sanguigno

del dolore.

Il compito svolto

è dimenticare.

Allo scatto, ci fanno la fossa

che non occupa spazio,

andremo diretti dalla colpa

al monumento che ci solleva tutti.

Siamo finiti per caso

nel turno che ci espande

fino alle risposte che vi darete,

chiedete pure senza fare domande.

Prendete pure, i chiodi sono già

negli assi, e non c’è farina

che alteri il vento,

mi metterò in posa

fino a che non svengo,

verrò bene nell’aria

somigliando alla consistenza di Dio,

nella quiete dell’orto,

inutile quanto basta.

Testo N.18

Ci sono cancelli che non voglio aprire

come foglie che voglio far risalire,

come molliche da dare ai piccioni

che non mi fanno sentire triste,

che non esistono nelle mie tasche.

Ogni passata stagione

è vestita con gambe accavallate

e pomeriggi lunghi

mischiati al sole alto delle finestre,

con cantilene senza memoria,

con la frutta fresca nella cesta

ed i sentiti omaggi

alle visioni di pochi,

quando volano fin dove

le risposte restano personali.

Toglieteci ogni strumento

che possa ferirci,

e noi ci faremo trovare

pronti lo stesso,

a farci benedire con la pelle d’argento

che sostituisce la luna.

Francesco D’Angiò, nato a San Vitaliano (Na) nel 1968, sposato e residente a Matera. Nell’ottobre 2020 pubblica per la casa editrice Planet Book il romanzo dal titolo Lo sconosciuto. È in attesa di pubblicazione la sua prima raccolta di poesie a cura della casa editrice “Edizioni tripla EEE”.

