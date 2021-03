Tempo di lettura: 2 minuti

“Fin da piccoli ci hanno insegnato che siamo tutti poeti in virtù del fatto di essere umani. La nostra capacità di scrivere poesie è quindi, in un certo senso, la misura della nostra umanità”

(Ben Lerner)

Un piccolo fato

lì dove non sei nemmeno

e il vuoto ti prende

a fluttuare

in un nulla spaventato.

E forse sono angeli

o farfalle

quelle ombre colorate

che ti accarezzano

e piano

piano piano

ti portano indietro.



Solo l’attesa



del sorriso

acqua vivifica

che purifica

questo tempo ignobile.

E’ solo l’attesa del sorriso

che apre

i nuovi giorni

di piccole speranze.

Piccolo ragno

sorpreso alle prime luci

intento

al lavoro obbligato.

Ignaro

della immensità attorno

disconosci

il dito

che può annientarti

senza cognizione

senza consapevolezza.

Ma nel mondo

resta

il piccolo

ineluttabile

miracoloso sogno

di una rorida ragnatela.



Non sono ora

Non sono

ora

in questo corpo

che non mi riconosce –

Non so gli spazi

non so i tempi

Solo pochi pensieri

umani

sopravvivono

nobili

nel sogno

delle tue mani.

Francesco Loche E’ nato, vive e sogna nella provincia ferrarese ad Ostellato. Scrive di sé: “Sono un essere senza curriculum, così come spesso vorrei essere senza storia. Ho sempre operato nel settore del commercio, rivestendo cariche sindacali del settore a livello provinciale. Per sopravvivere a tutto questo e ai casi della vita, spinto forse da lontani studi in psicologia, ho cercato rifugio e senso esistenziale nel gioco delle parole, nel loro significato vero e profondo, nella semantica del cuore…la poesia.”

