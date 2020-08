Tempo di lettura: 4 minuti

20 agosto; oggi è il mio sessantesimo compleanno. Questo numero di Parole a capo, assume così i tratti di un grande regalo che Gigi e Checco hanno voluto farmi. Li ringrazio per il regalo e soprattutto per l’amicizia che ci lega da una vita. Le poesie che ho scelto, sono tra quelle a me più care. Due sono molto datate, più recenti le ultime. Tutte hanno dentro molto di me. Questo numero speciale, è dedicato a Micol a Massimo e ad Anna Maria.

(Gian Paolo Benini)

“Un granello di poesia è sufficiente a profumare tutto il secolo.”

José Martí

IL CANTIERE DELLA DIGA

a Giovanni

Con un sorriso

hai spezzato

per un momento

la cappa di fumo

che mi circondava

facendomi ricordare

che esistono anche

cose al di fuori del

mio solitario

universo

è bastata un’immagine

ma così forte

ad interrompere

la cadenza del mio andare

a passo spedito

incontro alla morte

in fondo a tutto

Resti sempre e sempre

resterai là

con quel viso

con quell’espressione

come un poeta con la

sua poesia ovunque

anche nel cantiere

o nell’officina

resterai il genio che ride

il momento del ripensamento

della dolcezza del ricordo

resterai sempre nell’ombra

delle pagine a spiare

ogni pensiero

Accompagnami dunque

d’ora in avanti

con gioia resteremo

uniti finché non ti

stancherai della mia

malinconia

e ti accorgerai

della mia stupidità

(1982. Tratto da: Giardini dell’Ambasciata)

LA CUSTODE DI CESSI

Cosa ho di nuovo da raccontarti

in questa notte di un settembre

troppo caldo e dolce per lavorare

è forse nuovo questo languore

questo sterminato amore

per la nostra vita

e per le nostre belle facce

In questa notte

non mi sembra di scoprire

nulla di nuovo

ed allora

un’antica memoria mi riporta

ad una vecchia signora

custode di cessi

e alle sue nipoti lontane

e come il suo pensiero

rincorreva le loro immagini

così ora io

rincorro la sua

ed è una nostra consuetudine

quella di cercare sempre

voci e pensieri

che ci sfuggono

come se le nostre

vite non avessero

abbastanza spazio

nei nostri corpi

e cercassero altra vita

altri pensieri

altri delicati sussurri

senza i quali queste notti

sarebbero già dimenticate

(1983. Tratto da: Giardini dell’Ambasciata)

ATTRAVERSO CUMULI DI AZZURRO

È di carta il tuo cuore

colore dell’asfalto

amico del delirio

che ascolta e ride

resta orizzontale l’aria risparmiata

dal mio respiro

che mi trascina verso le Mura

e che distrugge ogni nota

contro queste pietre rosse

assorbendo musica e rumore

senza distinzione

aria azzurra di fumo

di biliardo

di parole sciupate

di illusioni frantumate

cori che restano sospesi

voci e corpi che non corrispondono

odore di liquirizia

matite che non scrivono

(Isolati – 2018 at Wilson )

PIAZZA NUOVA

Immensi grigi tronchi

gradoni verdi

le spalle all’Ariosto

gli occhi alla finestra di Angelica

il tempo nelle mani degli dei

così ho trascorso la mia giovinezza

il rosso dei mattoni

la grazia delle volte

il sapore dei baci

l’odore della miscela

certo è diverso

certo è accecante

crescere tra il Castello e le Mura

in un mondo perfetto

dentro il sogno

dentro al segno di un grande architetto

(2019. Al centro della città – Conversazioni con Andrea)

Gian Paolo Benini ha scritto e scrive a Ferrara. Ha pubblicato nel 2014, la raccolta di poesie Un nulla pieno di polvere – poesie 1979-2013, [isnc] edizioni. Sempre per [isnc] edizioni, ha pubblicato in e-book le raccolte di poesie Giardini dell’Ambasciata, 2006, Approssimazioni, 2008 e Insenature, 2017. Con lo pseudonimo di Germoglio Foglietti, si è laureato a suo tempo in Ingegneria Idraulica.

