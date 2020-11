Tempo di lettura: 2 minuti

“La libertà è come la poesia: non deve avere aggettivi, è libertà”

(Enzo Biagi)

Lo specchio di Luna

Persa in una magica luna che lascia i riflessi ondeggiare nel lago.

Sembra cullata dal debole vento, così come il tempo culla il cerchio dei miei lontani ricordi di te.

Si sfumano, e quando penso di poterli afferrare si perdono, senza toccare la riva.

Nei riflessi, la luna si specchia.

Illumina le notti più scure e sussurra: ”Continua a brillare, nonostante tutto”.

Quel soffio

Non sapevi volare leggera,

ma passavi le tue giornate a tentare il volo.

Non riuscivi a dipingere il mondo,

ma ne coloravi gli angoli oltre i confini.

Non potevi cantare la gioia,

ma continuamente la spargevi.

Non fuggivi dalla tristezza,

anzi, la abbracciavi.

E tra le nuvole, avvolta dalla nebbia,

aspettavi paziente quel Soffio

che ti avrebbe fatto atterrare

tra le braccia aperte della Vita.

Sono vivo

In un morbido calar del sole,

fiducioso attendo il respiro della notte.

Un tetto di stelle a cullare i miei sogni,

la mente decisa a soccombere al cuore.

Nel giorno combatto una battaglia tra mille disfatte,

nel buio mi arrendo ai ricordi d’amore.

E scende una lacrima in questo vuoto di te,

che corri sulla tua vita mentre ti seguo in disparte.

Lontana sorridi e questo mi basta:

io sono vivo, il cuore batte.

Giovanna Panzolini (Viterbo, 1972)

Ha partecipato a diversi concorsi letterari e corali, tra i quali si menziona: “Scrivendo 2020” (Kubera Edizioni) ottenendo il riconoscimento di merito e l’inserimento di una breve silloge poetica nell’antologia del concorso. Ha recente pubblicato una raccolta dei suoi scritti dal titolo “Nei passi dell’Anima”, PAV Edizioni.

