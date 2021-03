Tempo di lettura: 2 minuti

“La poesia è la ragione messa in musica.”

(Francesco De Sanctis)

Le secche mani del tempo

Le secche mani del tempo non hanno

più presa, le cose importanti

ritornano ma come sbalordite

dalla vaghezza delle mie domande,

ora

che tardive

vanno a sbattere

scivolando sui forse dei ricordi.

Giusto il silenzio conserva memoria

Assieme al buio

Assieme al buio, a un fresco lontano,

all’ottundersi sordo dei margini,

allo sfollare lento dei rumori,

si aggiunge nell’aria

– e la penetra quasi –

un altro tempo che diresti vuoto

ma di te invece è rimasto in attesa.

In quella casa dove iniziai il cammino

In quella casa dove iniziai il cammino

un tempo c’era un fico, molte ortensie,

un orto di passeri e merli

con tante parole nascoste

che più tardi ho ritrovato

incastrate in cespugli di spine.

Pace non so…

Pace non so… né dove sia

quel lontano in cui ti andasti a nascondere

togliendo lo sguardo dal mondo,

e ancora non so chi vedevi

nel chiuso degli occhi,

o quali voci, e quali silenzi,

quali volti indicavi

in quella tua lingua segreta.

Sorridevano?

Angelo Andreotti (1960) vive e lavora a Ferrara. Laureato in Filosofia si è sempre occupato di linguaggi artistici, curando mostre e scrivendo numerosi saggi su arti visive e letterature in riviste, cataloghi, collettanee. Per la poesia ha pubblicato: Porto Palos (Book, 2006); La faretra di Zenone (Corbo, 2008); Nel verso della vita (Este, 2010); Parole come dita (Mobydick, 2011); Dell’ombra la luce (L’arcolaio, 2014 – introduzione di Matteo Bianchi e postfazione di Duccio Demetrio); A tempo e luogo (Manni, 2016); L’attenzione (puntoacapo, 2019 – prefazione di Antonio Prete). Ha inoltre pubblicato i saggi Il silenzio non è detto. Frammenti da una poetica (Mimesis, 2014) e Il nascosto dell’opera. Frammenti sull’eticità dell’arte (Italic, 2018), nonché la raccolta di racconti Il guardante e il guardato (Book Salad, 2015 – introduzione di Flavio Ermini e postfazione di Patrizia Garofalo).

Le poesie qui raccolte sono tratte dall’inedito Le notti non dormono qui.

La rubrica di poesia Parole a capo curata da Gian Paolo Benini e Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Ferraraitalia. Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Commenta