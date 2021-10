Tempo di lettura: 2 minuti

“Nei poeti la scelta delle parole è invariabilmente più rivelatrice di qualsiasi elemento narrativo”

(Iosif Brodskij)

NOTTE, RISVEGLIO

Un po’ di fresco e di aria marina.

La poesia è arrivata.

Ora il fervore del mare

tenta l’approccio con l’aria drappeggiata:

dicotomie di nembi organizzati a spicchi

dalle parti della luna; che fa la Monna Lisa

pencola appena e bussa dentro l’anima.

Breve tremore

conciliabolo del sonno col cuore

breve poesia finita…

Piego la testa sulla luna

CAMMINANDO

Il viale dei gelsi

lucidi di sole

era a un passo;

ma la felicità, lontanissima

urtava i colori come un Angelus in un paese morto…

Mi portai via, così, solo il pudore

di un cuore assorto distratto di bambino

che apre e chiude subito la porta

per non disturbare

VIDI, MIA MADRE

Vidi, nel gioco

passeri rotolare sul tetto

e in un amen (di gioia? di paura?)

irridere l’abisso: solo uno scarto, prensile, nell’aria

per poi ricominciare daccapo,

dalla prima tegola.

Nell’enfasi del sole e dei colori

-in quell’incanto

vidi, mi parve, intera la mia vita;

come una partitura

percorrere il declivio in splendido fervore di note

verso l’ultima; e lasciarla, febbrile

all’indulgenza preoccupata di una piccola creatura

sorta dal nulla, chissà da quale Ade di sogno

e di parole venuta a darmene misura,

a fior di labbra

In “Piccolo spacciatore”, 1964-1967 – Cooperativa Editrice Il Ventaglio, Roma, 1987

Leopoldo Attolico vive ed opera a Roma, ove è nato il 5 Marzo 1946.

Dalla seconda metà degli anni ’80 si è occupato principalmente di poesia performativa 29, declinata in modalità defatigante nutrita di leggerezza lessicale, giocosità, ironia/autoironia e senso del paradosso. Ha al suo attivo sette titoli di poesia e quattro plaquettes in edizioni d’arte. La sua più recente pubblicazione, “Si fa per dire”, Tutte le poesie, 1964-2016, è presente nelle Marco Saya Edizioni, 2018. www.attolico.it

