“A pelle si sentono cose a cui le parole non sanno dare un nome”

(Alda Merini)

I baci non sono in sconto

Volevo darti un altro bacio

di corsa giù per le scale

appoggiata allo stipite

della tua porta

distratta dal fiume in corsa

alla cassa del supermercato

con due litri di latte nella mano.

Insomma volevo dartene

un altro

ancora uno così

in generale.

Ho imparato

Ho imparato

meditando a lungo

a dilatare nel tempo

il sapore di un bacio.

E’ primavera

i baci escono dai cappotti

pure i nostri.

L’estate noi

un temporale troppo breve

per dissetarci.

Autunno inoltrato

l’asfalto bagnato

la schiuma nella vasca

e io che mi ci tuffo dentro.

Inverno

Inalo suffumigi di te

il tuo maglione

al posto dell’eucalipto.

Autunno

Sei tu che impregni

che travasi

che smorzi

la mia arrabbiatura

e l’abbronzatura.

Ti fai grosso in un momento

basta un po’ di vento

e seppellisci i resti dell’estate

sotto tappeti di polenta

fra semi di zucca e melograno.

Io analfabeta del mare

Non lo voglio agguantare il mare

burrascoso o calmo

smaltato d’azzurro

o anemico nell’orizzonte.

Ciò che l’uomo guarda

si usurpa o si usura

si ama o si odia

o rimane

lì nell’indifferenza.

Io invece voglio trascurarlo

viverlo, berlo, affrancarlo

ospitarlo, ostentarlo.

Sedarmi, ammaliarmi

rifugiarmi e immergermi

nell’oblio folle della gratitudine.

Non sarà mai esiziale

né ostico né paragonato

il mare

né appreso né maritato

né plagiato o tradito.

Può sopportare il mare

il peso del fondale buio

spingere messaggi in apnea

rannicchiati nel vetro di una bottiglia.

Ferirsi al passaggio di chiglie

o ancore lanciate

sorreggere il sole, la luce

e gli occhi innamorati di un tramonto

ma non reggere chi lo vuole definire.

Semmai dovessi imparare

la parola mare

solo chinata sulla sabbia

imprimerei i miei segni

l’onda pirata

ad arraffar la mia parola scritta.

Ecco

mi concedo il piacer unico di un ricordo

la mano di mio padre che mi solleva.

Lui e il mare come flotte amiche

che mi fanno galleggiare.

Lidia Calzolari (Bondeno – FE, 1969). Svolge il lavoro di insegnante comunale per l’integrazione scolastica e sociale di persone disabili. Diplomata anche come consulente famigliare e coniugale e formatrice metodo caviardage di scrittura poetica creativa. Ha partecipato a diversi concorsi di poesia nella provincia di Ferrara e dintorni. Ha organizzato e partecipato a numerosi readings di poesia.

Ama la poesia come espressione umanizzante delle emozioni e dei vissuti. Incantata e innamorata del suono o dell’etimologia delle parole, si ritiene più un’artigiana apprendista.

