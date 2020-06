Tempo di lettura: 4 minuti

Rubrica a cura di Gian Paolo Benini e Pier Luigi Guerrini

“La poesia è anche l’arte più democratica – comincia sempre da zero. In un certo senso, il poeta è davvero come un uccello che canta senza guardare al ramo su cui si posa, qualunque sia il ramo, sperando che ci sia qualcuno ad ascoltarlo, anche se sono soltanto le foglie.”

(Iosif Brodskij)

DERRIDA

Ich muss dich tragen

io devo portarti,

devo assumere il tuo mondo dentro me

ora che non ci sei.

Fugge velocissima la pianura dall’eurostar,

frutteti e linee asciutte

d’oblio

incontrano il paesaggio di volti perduti

lungo mille stazioni percorse.

Have a nice trip!

leggi sui manifesti,

Trieste-Mestre-Bologna-Pescara

e ancora Trieste,

mi porto dentro le rughe e le voci

gli accenti di tutti gli incontri,

le strette di mano negli anni,

le partenze e i saluti

sapendo che non ci saremmo

mai più incontrati.

Au revoir, bonne chance mon amì,

e il presente è solo un momento

sospeso da un grosso trattore che alza le zolle.

Ora il tramonto

invade di luce soffusa la carrozza 6,

il momento boreale

del passaggio da luce a notte di un giorno qualunque di viaggio

nella mia vita,

in cui vedo scorrere

gl’irripetibili mondi

di ogni essere vivente

che ho conosciuto.





Rosa rosae

Rosa-rosae

ridimmi tutte le cose

Gli abbracci perduti

i fogli ossuti

i nodi mai fatti

nei baci, nei passi.

Sguardi di Madonna

visione di donna

porta i miei consoli

i miei ricordi, i miei doni.

L’autunno beffardo

profuma di stacco

tutto sapore

limpido, secco, distratto.

Mura di cinta

archi di schiocco

mura crudeli

di fiaba e malocchio.

Proteggi questo cielo

di amore e di dolore

un grido di Paese giura sul mio onore

un grido di Paese ha le spine dentro il cuore.

Ma io mi rialzo

fedele e trafitto

perché questo amore non è ancora sconfitto.

Ground Zero – Spoleto

Ricordo

nelle notti insonni

il tasso che,

rumoroso,

rovistava sotto un albero di fico

distraendo i miei pensieri;

Lorenzo del pub

sotto casa

che alle 3 di notte mandò

Last Christmas

e il soffitto della stanza

si diffuse

di stelline blu;

le passeggiate

lungo un corridoio

a pensare alla vita

che ti scorre davanti come un treno

e non sai se potrai salirci di nuovo.

Ricordo

il risveglio,

le parole,

come ero bella….

Ricordo i disegni sulle porte

per mamma,

per le mani,

le scalette la sera

per la normalità,

per il gioco,

per lo sgomento,

per il ballo,

per la pizza,

per i lampioni,

per le poesie,

per il terremoto,

e dal vortice della piazza inclinata

il rosso valore del Montepulciano,

la dieta vegetariana,

i saluti davanti scuola….

e il tempo sospeso nella Cattedrale

ad ammirare la foglia d’oro

icona bizantina

dell’Assunta

che brillava come un sole

nel bianco spoglio del romanico

e mi accarezzava il viso

prendendosi le mie paure.

Ricordo te

che mi hai salvata da quel pozzo

aprendo la piantina piegata

tirata fuori dalla tasca

e spingendomi verso il futuro.

Ricordo un grande amore.

Livia Silvestri

Nata a Lanciano (CH) nel 1973, ha studiato Filosofia a Bologna e Servizio Sociale a Trieste. L’interesse per i temi sociali e civili ha sempre caratterizzato sia le scelte professionali che gli scritti letterari. Vive e lavora in Abruzzo.

La rubrica di poesia Parole a capo esce tutti i giovedi su Ferraraitalia.

Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Commenta