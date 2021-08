Tempo di lettura: 4 minuti

“Non esiste un vascello veloce come un libro, per portarci in terre lontane, né corsieri come una pagina, di poesia che si impenna – questa traversata può farla anche il povero senza oppressione di pedaggio – tanto è frugale il carro dell’anima.”

(Emily Dickinson)

1

dispari

esploro

anche i minimi spazi

di questa casa

– uno –

2

– due –

uno e poi uno

non

darmi la mano

ricorda la distanza noi

la colmiamo con le parole che

sole

sanno

toccare più che mai

fattene accarezzare la pelle come fossero pelle

sulle guance

la fronte

il collo e poi la nuca e dietro – senza vederle – senti ancora più netti i suoni uno poi uno poi

la schiena

i polpacci i piedi

un bacio

non guance o fronte

non labbra è

una parola – bacio –

posso rabbrividire

senza contatto

e il tuo parlare è

fatto della sostanza della

parola mano

che tu appoggi

piano sulla parola

capo

ecco distanti

ma non per le parole

3

– tre –

isole chiuse dentro i nostri contorni

battiamo il passo su piccole porzioni

della casa

la prima notte del silenzio – del domani in forse – del respiro interrotto – degli occhi incespicanti –

tutto un sobbalzo – il tempo

rompe le pendole – metallo legno

sconquassi senza rumore –

ruba le biciclette –

i quadri –

fa falò nel cortile di tutti i libri –

dove anche la foto a segna pagina

incenerisce scialba i colori dei volti –

a noi

lontani dentro un letto largo troppo la primavera chiude in

un letargo la notte – questa notte –

lascia così senza riposo

tutto ci accade di soppiatto

scene perfette dentro gli occhi chiusi – spalancati poi senza preavviso

nottata – persa – passa –

è già passata dici

lo specchio – ora

tutti si torna nelle proprie sagome ad abitare – dentro i vestiti – i propri umori

segno

ricomincio da un punto con la matita percorro

fogli che

paiono immensi

e se va bene il tempo ricomincia ancora ed è fluido come il gocciolare continuo degli orologi

ritrovati intatti

4

– ed è prima la voce

che attraversa la porta

e poi le gambe

e il corpo “come

succhiato fuori a fatica”

e gambe e piedi

mi muovono disordinatamente

giù

dalle rampe

una forza centrifuga

mi butta a pezzi verso il muro

“meccanismo espulsivo”

e sono fuori

e ognuno di quei frammenti

non è corsa in discesa

ma stare attaccati al dentro

“la lotta interno – esterno è tutta lì

sulle scale”

Lucia Boni ha coltivato una formazione artistica (conseguendo i titoli all’Istituto d’Arte “Dosso Dossi” di Ferrara e di Scultura all’Accademia di Belle Arti di Bologna) e la passione per la parola con gli studi di Logopedia presso l’Università di Padova. Dal 1982 al 2015 ha svolto la sua attività presso il “Laboratorio delle Arti” dell’Istituzione Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Ferrara, progettando ed organizzando situazioni educative finalizzate a sensibilizzare ai linguaggi artistici ed espressivi. Nel suo lavoro ha collaborato con altri Enti ed Istituzioni come il Teatro Ragazzi del Comunale di Ferrara e con la Direzione della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. Con il Centro di Documentazione Raccontinfanzia ha curato diverse pubblicazioni didattiche del tra cui: Porta sulla Torta, Creta. Terra in movimento e le più recenti Parole in un vaso. Il teatro e le arti visive nella scuola, La Visita attiva. Un incontro con l’arte, Incontro con l’arte. Un passo che vede e che sente.

Dal 2000 collabora alla Direzione Artistica della Galleria “del Carbone” per l’associazione culturale Accademia “Città di Ferrara”.

Ha pubblicato: “Imbuti di Cristallo” – Ferrara, La Carmelina Edizioni, 2009; “Pensieri di cioccolato e menta” – Ferrara, di Ideagramma, 2010; “noci & bauli” – Ferrara, La Carmelina Edizioni, 2014 (Primo Premio Narrativa al X Concorso Niccolini 2015); “Lembi e le sette chiese” – Ferrara, La Carmelina Edizioni, 2016; “Custode di dune” – Udine, Campanotto Editore, 2018; “Imbuti di Cristallo” – 2 ^ edizione ampliata – Ferrara, La Carmelina Edizioni, 2021. Suoi testi di poesia e prosa sono stati pubblicati su antologie, raccolte e riviste di letteratura.

