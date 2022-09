Bacio di carta

Un respiro di carta

imbavaglia il tormento

che nell’attimo prima

giaceva pungente.

Dondola la notte

in una culla di parole

cigola l’oscurità

in un barlume di insonnia.

Sospira la mano

sul tratto d’inchiostro

lo bagna di lacrime

in un bacio di carta.

L’avvicinamento, a questa nuova plaquette “Bacio di carta“, Babbomorto Editore, 2022 di Maria Mancino, passa per un originale preludio di Edoardo Fontana fatto di impressioni.

Impressioni tipografiche, di odori, di mescolanze, di maestranze “impregnate” d’inchiostro e impegnate in un lavoro che vede passare, comporsi, scomporsi migliaia e migliaia di caratteri, di parole che si sposano e si slegano a caso.

Maria Mancino ci parla del piacere dello scrivere, di fare poesia nel tempo presente, una poesia “che dice la verità” anche nei tanti periodi dove i versi non sbocciano come “gemme senza volto“.

Lo dico piano

Lo dico piano

lo dico sottovoce

per paura di farmi male

l’anima è di cristallo

la ragione la frantuma.

Lo dico piano

lo dico senza voce

per paura di farti male

è complicato vivere

senza una ragione.

L’eterno confronto, tra la ragione e le emozioni, emerge tra immagini fantastiche “Navigo su una barchetta di giornale/ piegata da un bimbo in riva al mare” e sogni depositati in attesa di andarli a riprendere “quando sarò grande“.

Forse Maria “da grande” non saprà ancora scegliere quando riprendere quel sogno magari per paura che sia svanito.

Poesie impregnate di natura. Un legame fisico, costante, alla ricerca continua di un’armonia col proprio corpo e col tempo che, nonostante sia “fermo in una clessidra otturata“, passa inesorabile.

Petali

L’umore del cielo si guasta

i fiori arrugginiti tremano

sul bordo di un sorriso.

La notte imbriglia il sogno

il buio corteggia la solitudine

che inquieta slega parole.

Soffi d’anima scrivono

poesie su petali di carta

nel pianto dell’inchiostro.

L’amore prosegue verso luoghi

dove la ragione è sfocata

segue il profumo di rose sorgive.

Maria Mancino è nata a Campobasso e vive attualmente a Imola. Scrive poesie fin da piccola. Afferma di pensare in versi anche quando non scrive. Appassionatasi alla narrativa, ha pubblicato racconti con le case editrici: Negretto, FuocoFuochino e Fernandel. Da Babbomorto Editore hanno visto la luce le tre raccolte poetiche: “Bianco Spino”, “Mani d’argilla” e “Bacio di carta”, nonché il racconto “Uccel di bosco”. Nel settembre 2020, pubblica con l’Edizione Apostrofo: “I plumcake del nonno” un libro che attraverso i ricordi d’infanzia, delinea la mentalità, le tradizioni e la semplicità dei suoi luoghi. Sempre con l’Edizione Apostrofo nel marzo 2021 pubblica la raccolta poetica: “Nascosta è in lui la mia follia”.

