Tempo di lettura: 2 minuti

Una buona poesia è un contributo alla realtà. Il mondo non è più lo stesso dopo che una buona poesia gli si è aggiunta.

(Dylan Thomas)

HO PERDUTO GLI ANNI MIGLIORI

Ho perduto gli anni migliori

della mia vita

rincorrendo fantasmi,

colpevole solo

di desiderare la morte

nel mio delirio.

Tornavo ogni volta

là dove il richiamo

della tua ombra

mi uccideva.

E morivo,

per rinascere

nella tua inconsistenza.

MILANO

Milano,

tu mi hai regalato

la mia identità,

tu che hai sempre

saputo come prendermi.

Milano,

nuda o vestita,

negli angoli della metro,

scappando da chi

mi malediva

succhiandomi l’anima.

Milano,

tu sai che non avevo

bisogno di pregarti,

ma come ogni puttana

capivi quando darmelo

il tuo desiderio infame,

iniquo

come le nostre voglie.

Milano,

io e te, un buco da un amico,

un letto rubato,

nella stanza spoglia,

vederci nudi in piedi,

perché davvero

ridevi nella compassione

che avevi per noi,

quei tempi là.

Milano,

fuggito quasi proibito

oggi ritornare,

tu sola puoi salvarmi

sottoterra,

riacchiappami l’anima.

NON MERITO NIENTE DI TE!

Non merito niente di te!

Il tuo respiro sussurrato

tra le pieghe dei nostri corpi

sudati e persi nei pochi sguardi smarriti;

il tepore della tua pelle

di questa notte che odora di noi

e di vigneti intrisa.

Non svegliarmi domani o meglio sì,

solo se il lago ha

odore calore e sapore…

di noi!

Marniko

Marniko, uno pseudonimo conosciuto sul web, non è più un ragazzo. È un (ex) scrittore esordiente, webwriter e blogger. Si guadagna da vivere facendo abitualmente il (seo)copywriter (scrive cioè i testi per la pubblicità e il web). Nel frattempo scrive racconti, che si possono leggere su diversi blog, principalmente sul proprio [Qui] o si possono scaricare in ebook gratuiti. Dopo la morte dell’amico Alois Braga, ha collaborato nella gestione e organizzazione del portale I Sogni nel Cassetto; attualmente, sempre in modo gratuito e senza nulla pretendere in cambio, è curatore editoriale di [isnc]edizioni (sito di scrittura e letteratura online autofinanziato e autogestito).

