“Mi feci tante domande che andai a vivere sulla riva del mare e gettai in acqua le risposte per non litigare con nessuno.”

(Pablo Neruda)

Nadir

Il blando grido dei gemelli

è l’onda sulla rivista bianca

che increspa l’esistenza,

dimora lieta dei segni

che ricompone un quadro

da ciò che scompare

La mossa atta a offendere

è un placido bacio di fate

distratte, il silenzio di neve

e l’acufene, gioia

che lasciava le stanze

la cuspide inerme. Attende,

che l’agguato sia propizio

Pedestri sguardi dove il cielo

è luce sull’acqua e la stessa danza

degli astri decide la significanza

dei passi. Con loro la mia voce

si è spostata a ritroso

nella confusione presente,

come un granchio

Faccio fronte con la fuga

agli alvei di una domanda

– dove sei?

Cerchio

In girum imus nocte

et consumimur igni

Sei il Palinsesto palindromo

a cui biascicando m’abbarbico

cercando uno stralcio di segno,

imporre nomi nei loops eterni

dell’automazione: la vergogna

dei presagi: i calli. Mani

protese che palpano e sanno

cosa non stringono

Il rilievo di un sonno senza sogni

sottrarsi alla legge degli intoppi,

muovere nuovi passi

liberi – nel vano vanto

del metallo – ogni smacco

si mescola alla stele

di un linguaggio:

uno zero zero uno

discente dell’ignoto

rimetto alla conta

il capo perduto

della matassa:

uno zero zero due

Ansia

Una piccola pila di segreti

e poco più; il turbinio

di pensieri si dirada a stento

mi segue, chiassoso,

fin sul confine

della darsena

Avessi un commiato

o la riconoscenza tra le dita,

un foglio di via da stringere forte

forse prenderei il largo,

come chi va verso sera

in balia dell’ignoto

Falsa rotta che muovi

a vuoto la nave,

io non ti ho scelto.

Eppure l’orizzonte avanza,

ma non vedo altro approdo

che la cova di segreti

chiusi a stento nella stanza,

il mare immenso

è la risacca

Guado

Ogni trama tetra

svincola dalle dita

la ferrea presa di sogni inermi:

ciottoli di un fiume

dove ti faccio d’acqua costretta

sempre alla schiva e ostinata presa

Saperti assente

all’agguanto furibondo,

tra le spensierate genti

stese assenti per i prati,

non mi fa certo ressa

tra pensieri d’intemperie,

di burrasca

Il tuo corso placido

non ha che un seguito:

in sonno come in veglia

farti ospite gradito

L’innato asilo che ti devo

è l’unico divino avvento

che mi scampi dalla pioggia

Memento

Tra seguiti e seguaci

sperperi volti, come cavie

alla solenne prova di vita

cui sei sempre assente

Vedi come qui non devi

che fare quello che ti pare?

Fuggire adulare la gente,

o reggere lo scettro

Mai, mi fossi arrischiato

a un inchino, o posato

congiunto speranza alle labbra:

fine arte dell’inganno

L’assenza ti precede – notifica

la spola confusa di segni nel buio –

e la vita – in cui t’insinui

e che invadi – avanza

tumefatta dal ricordo,

tra le macerie dei tasti

in cui attenti un raccordo

Matteo Finoglietti è un poeta torinese di 29 anni. Inizia a “giocare” con le parole all’età di 6 anni, prendendo consapevolezza durante l’adolescenza della propria passione per la poesia. Studia al liceo scientifico Piero Gobetti di Torino per poi diplomarsi all’istituto magistrale Domenico Berti con un diploma a indirizzo musicale. Al liceo Gobetti conosce l’insegnante di Letteratura e Latino Paola Valpreda che, insieme allo scrittore torinese Salvatore Tripodi, seguirà il suo percorso di crescita letteraria, fornendo consigli e letture.

Dopo il diploma, Finoglietti lavora come insegnante di scacchi, steward e cameriere; trovando tuttavia il tempo di dedicarsi con impegno all’arte, in particolare alla poesia e alla musica.

Si dedica anche allo studio delle lingue, in particolare l’inglese, il giapponese e il francese. Attualmente cerca una casa editrice che apprezzi la sua silloge per una pubblicazione. Le poesie qui pubblicate sono tutte inedite. La proprietà dei testi è dell’autore.

