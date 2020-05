Tempo di lettura: 2 minuti

Rubrica a cura di Gian Paolo Benini e Pier Luigi Guerrini

Definire la poesia è un esercizio impossibile. Eppure ogni poeta ha non ha potuto evitare la domanda. Ecco ad esempio la risposta di Eugenio Montale: “Per mio conto non saprei definire quest’araba fenice, questo mostro, quest’oggetto determinatissimo, concreto, eppure impalpabile perché fatto di parole, questa strana convivenza della musica e della metafisica, del ragionamento e dello sragionamento, del sogno e della veglia”. Questa settimana ospite di Parole a capo è Matteo Pazzi.

[Curatori]

Allontanamento I

Svegliarsi presto

al mattino

per vedere

la fine della sera –

un cavallo di pietra

vola

sui polpacci bianchi

della luna

e

le stelle

allattano un nido di vespe.

Soffoco

mentre sorge

il sole; poi

me ne ritorno

a dormire

Allontanamento II

In un bar

seduto laggiù

nella penombra.

circondato da tante

bottiglie…

Non bevo niente.

Giorno o notte

là fuori

non lo ricordo.

Tutti uguali i giorni

come fiori plastica

finiti troppo vicino

a un fiammifero acceso.

Nessuno.

Il profitto:

uscire

da un baratro

per cadere

dentro all’ ombelico

di una mongolfiera.

Allontanamento III

Domani bellissimo,

dall’altra parte della riva

mi chiami,

chissà che non sia proprio 1à

l’ attimo che cerco,

di qua pensieroso

assisto alla tua nascita continua,

bellissima nuvola

più grande del cielo

dentro al quale

cammina e sorride.

Non mi rimane

che salutarti e far finta

di non capire.

Solo io qui

e tu là

grande arrivo.

Matteo Pazzi, 42 anni, residente a Voghiera (Fe). Ha pubblicato quattro volumi poetici, una breve raccolta di micro-racconti intitolata Il magazziniere fenomenologico. Molti suoi lavori sono apparsi in riviste (Poesia, Soglie, Ellin Silae, Il vascello di carta, Il Segnale, Un Po di versi, ecc…). Nel 2015 è uscito per la casa editrice Antipodes di Palermo il romanzo ironico Angeli in culo alla balena bianca.

