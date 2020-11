Tempo di lettura: 2 minuti

“Una poesia ragionevole è lo stesso che dire una bestia ragionevole.”

(Giacomo Leopardi)

Ritorno

Hai ricominciato ad abitare i miei pensieri

con le chiavi in tasca

hai bussato alla mia porta,

l’uscio s’è aperto da solo

(non è mai stato chiuso)

in un chiacchiericcio di idee libere

al tuo ritorno.

Dalla silloge “Un tempo assente” – Le Mezzelane CE (Ancona, 2019)

In fondo alla radice dei tuoi occhi

Ti vengo a prendere con quel camper

coperto di foglie e nuvole:

dammi la mano e le paranoie.

In fondo alla radice dei tuoi sogni,

dove si nasconde la tigre,

là, nei tuoi occhi io ti vedo.

Dalla silloge “Nella mia selva sgomenta la tigre” – Le Mezzelane CE (Ancona, 2018)

Come foglia e albero

Non mi sono fermata per il timore

di perdere per strada quei pezzi

che, dentro me, s’erano rotti.

Come foglia d’autunno intrepida,

mi sono lanciata alla ricerca

dello sconosciuto che mi abita.

A tratti

sento l’aria umida

a tratti il nulla,

senza il calore e la linfa del mio albero.

Ma io sono quell’albero e

la mia corteccia è scavata già,

segnata dalle sconfitte e dalle rinascite.

Dalla silloge poetica fotografica “Difettosa” – YCP (2015)

Monica Zanon, in arte Moka (1982). Il Lago Maggiore è la chiave di lettura dei suoi umori. Durante gli studi tecnici ha incontrato la Poesia e grazie a lei ha trovato il suo modo di comunicare. La parola poetica è necessaria per comprendere se stessa e il mondo. Vita e Poesia sono inscindibili. Nel 2014 ha fondato l’Associazione Licenza Poetica, insieme ad alcuni amici. Crea e collabora all’organizzazione di eventi letterari. Ha diverse pubblicazioni all’attivo, sia personali che collettive. Cura il suo sito personale (www.mokaend.com) e la collana digitale di poesia de Il Babi Editore che uscirà nel 2021.

