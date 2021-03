Tempo di lettura: 3 minuti

“Cittadino tenete conto delle mie spese di viaggio: la poesia, tutta la poesia è un viaggio nell’ignoto”

(Vladimir Vladimirovic Majakovskij)

In errore

Non ero in errore

prima di nascere.

Non vestitemi

con il vostro peccato.

Avrò tempo per scegliere

l’abito su misura da me stessa creato.

In guerra



Sono a fare guerra alla luce

perché ci ha resi ciechi,

bruciando in orbite

il bulbo oculare per far posto

ai nidi calabroni.

La guerra a ogni bene

perché ci ha resi nudi

e nessun cappotto si trovava

nelle mani protese d’altri,

semmai il dito puntato e le risa.

Devo fare la guerra all’amore

perché ci priva d’ogni ragione,

ubriachi d’affetto non ci accorgiamo

che il cono d’ombra è sempre più lungo

e che il suolo che calpestiamo

suda il sangue che abbiamo perso.

A capo scoperto

Ho smesso di coprirmi il capo

quando entro nel tuo santuario

perché non credo che tu sei il mio superiore.

Sì, ti hanno descritto come tale i miei avi

ma di più non sei finché

le mie sorelle indossano il velo

per nascondere i lividi,

fino a che un bimbo esanime

attira a se gli sciami di mosche

e la Natura deturpata dai tuoi adepti

cerca di continuo di rimarginare le ferite.

Ho smesso di coprirmi il capo

quando entro nel tuo santuario

cosi i miei pensieri “impuri”

possono salire fino alle tue orecchie

e magari decidi di farti vivo.

Sto in silenzio, non prego ma scrivo

di miei sentieri stretti e accidentati

scrivo con una penna di gabbiano

intinta nel petrolio versato in mare

da chissà quale nave.

Scrivo in penombra

perché da lì si vede chiaramente il Mondo

e vedo te, ”superiore”,

inchiodato su una croce

che i tarli tardano ad attaccare,

povero Cristo,

dagli uomini

cosa ti sei lasciato fare?

Natasa Butinar, Fiume (Croazia), 1971. Negli anni ’90 si trasferisce in Italia dove tuttora vive. Nel 2016 pubblica la raccolta di poesie bilingue Elefante Bianco. Nel 2019 esce Il guardiano silente. Le sue poesie fanno parte di numerose antologie tra le quali la prestigiosa Antologia di poeti contemporanei dei Balcani edita da LietoColle, 2019. Traduttrice e collaboratore per quanto riguarda il Festival internazionale della Poesia Pero Živodraga Živkovića (Bosnia) organizzato da poeta Emir Sokolović e sponsorizzato dalla Ambasciata Italiana a Sarajevo.

