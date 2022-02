Tempo di lettura: 6 minuti

“Il mare è un antico idioma che non riesco a decifrare.”

(Jorge Luis Borges)

L’ULTIMO AUTUNNO

L’ultimo autunno che vivremo assieme

sarà per impolparci dei colori

della nostra stagione. Verrà il mare

con le sue inquiete onde a raccontarci

storie di antichi approdi; a suonarci

ottobrine romanze. Stai con me.

Sarà bello abbracciarsi; sarà di nuovo bello

confondersi coi lampi di una fine,

come lo era,

coi fremiti nascenti delle fronde.

PICCIONI

Bianchi, bigi, rossi, sopra il tetto

si assiepano, la testa fra le piume,

a tu per tu col vento. Sono liberi.

Appena il sole sbuca da levante

scuotono il manto e volano decisi

sui campi a becchicchiare qualche seme.

Svolano sulle foglie delle viti,

sugli stecchi crocifissi delle piante,

su tutto ciò che è avanzo dell’autunno.

Hanno solo l’istinto. Il loro volo

rompe i raggi lucenti e stampa in basso

ombre vaganti; e con i suoi schiocchi

batte dell’ali il tempo della vita.

Se getti le granaglie sul cortile

accorrono in picchiata; e via nell’aria

o sul suolo a tubare calorosi

in cerca dell’amore. Libertà,

spazi aperti, profumo di granturco,

rapina di micragne; anche la pioggia

per loro è acquasanta; li battezza,

scivolando sul dosso come l’aria.

Sono lì, li vedi di pedina,

vivi, trepidanti, nell’attesa

di nuove corse da donare al cielo.

E poi la morte. Dove andranno a morire

quando la sorte tocca?

Non ce n’è traccia. Sarà forse il destino

a riservare loro un angolino?

Il FALCIONE

Nel mezzo ai tanti attrezzi è lì un po’ triste

il falcione che più profuma d’erba;

ha perso la sua foga fra le miste

ferraglie di cantina; anche se acerba

la verzura del campo nelle mani

callose di mio padre si accendeva

dei riflessi del sole, ed i suoi suoni

sembravano dei canti a primavera.

Ora è lì, senza voce: una bestia ferita,

accanto ad una cesta e ad un barile.

Nemmeno ti risponde se lo chiami.

La lama arrugginita pare cinta

da un’aria d’abbandono. Nel cortile

l’ho portato, all’aperto, fra i richiami

di paperi e galline. Riluceva;

mi sembrava felice; era una spera.

LA PIENA DEL SERCHIO

Piove a dirotto stamani, ed il Serchio

gonfia il suo letto; è già nelle golene,

tra gli alberi che invocano l’aiuto

frusciando melanconici richiami

col loro ciuffo sopra la corrente;

niente risparmia l’acqua inferocita,

tutto porta con sé, alla deriva.

Qui dall’argine l’occhio si spaventa

a mirare la potenza che sprigiona:

le barche sradicate dai pontili

corrono in grembo al grosso defluire,

e ciottoli, tronchi, tavole, e ferraglie

si rincorrono in gara verso il mare.

Mi sposto, e vado svelto a miscelarmi

alla furia spaventosa della foce.

Tira Tramontana, se Dio vuole,

fosse Libeccio chissà che inondazione.

Qui le melme del fiume si accavallano

con l’onde spaventate

che sembrano opporsi a tanta furia.

Odori di salmastro e d’acqua smossa,

di erbe trascinate contro voglia,

mi invadono narici. E mi confondo

con tutto quel fracasso naturale:

divento un ramoscello in mezzo al mare.

LA SOLITUDINE DEL MARE

Sono solo e l’inverno mi percuote

coi suoi venti freddi e burrascosi.

Innalzo le onde fino al sommo cielo

e le porto alla strada per sbirciare

gli addobbi di Natale. Ogni tanto

mi vengono a trovare dei ragazzi

innamorati: seduti sul pattìno,

allungano lo sguardo, incatenati,

tra un bacio e l’altro, fino all’orizzonte.

Mi fanno compagnia. La solitudine

mi fa pensare al mondo, al mio vagare,

mi fa pensare ai giorni dell’estate,

ai tanti corpi immersi dentro me,

alle grazie di giovani fanciulle

che mi lisciavano il corpo. Ora ricordo;

vivo nel rievocare quei momenti,

mi sento triste se mi torna in mente

il pianto di una madre e il suo inveire

contro la risacca, e la corrente,

che portarono via un figlio in fiore,

sperso nei miei fondali. Ma a pensarci

sono tanti i mortali sprofondati

nelle mie cavità. Ora son solo;

alzo le braccia al cielo e mi imburrasco

per la forza di un vento che d’inverno

mi assale con frustate. Se m’incontri

di questi tempi ombrosi e nuvolosi,

quando il respiro mio si fa più denso,

mi vedi in piena angoscia. Tiro fuori

tronchi, detriti, ciocchi e tavoloni,

spurgo ogni cosa che mi porta il fiume

e riempio la spiaggia di vestigia;

si fanno le mie acque intorbidite;

trovo la pace solo se la luna

frantuma le sue chiome in tante scaglie.

Allora mi riposo. Puoi vedermi

quando arancio le guance e tingo il cielo

degli amplessi fecondi che dal dentro

fuoriescono per visualizzare

l’inquieto stare chiuso dagli scogli

senza poter sfuggire oltre le sponde.

Senza poter capire, e mi tormento,

quello che fuori esiste; e che mi è ignoto.

Nazario Pardini (Arena Metato, Pisa, 1937). Poeta e critico letterario, laureato in Letterature Comparate e in Storia e Filosofia è ordinario di Letteratura Italiana, blogger, critico e collabora con riviste specializzate. Ha pubblicato molti libri di poesia, racconti, e saggi, tra cui: Foglie di campo. Aghi di pino. Scaglie di mare (1993), Le voci della sera (1995), Il fatto di esistere (1996), La vita scampata (1996), L’ultimo respiro dei gerani (1997), La cenere calda dei falò (1997), Suoni di luci ed ombre (1998), Gli spazi ristretti del soggiorno (1998), Paesi da sempre (1999), Alla volta di Lèucade (1999), Radici (2000), Si aggirava nei boschi una fanciulla (2000), D’Autunno (2001), Le simulazioni dell’azzurro (2002), Poesie di un anno (2002), Dal lago al fiume (2005), Canti d’amore (2010), Racconti brevi (2010), L’azzardo dei confini (2011), Scampoli serali di un venditore di arazzi (2012), Dicotomie (2013), A colloquio con il mare e con la vita (2012), I simboli del mito (2013), Lettura di testi di autori contemporanei I (2014), I canti dell’assenza (2015), Letture critiche dei miei testi II (2016), Antologia poetica a tema “Il padre” (2016), Cantici (2017), Di mare e di vita (2017), Cronaca di un soggiorno (2018), Lettura di testi di autori contemporanei III (2019), Lettura di testi d’autori contemporanei IV (2020), Lettura di testi di autori contemporanei V (2021). Ha pubblicato inoltre le raccolte di poesie: I dintorni della solitudine (2019), I dintorni dell’amore ricordando Catullo (2019), I dintorni della vita. Conversazione con Thanatos (2019), Nel frattempo viviamo (2020), Dagli scaffali della biblioteca (2020). È inserito in numerose storie della letteratura. Ricapitolativo il saggio critico di Floriano Romboli L’azzardo e l’amore. La ricerca poetica di Nazario Pardini (2018). È fondatore, curatore, e animatore di “Alla volta di Lèucade”, blog culturale.

