“la poesia non tollera ipotesi, ma solo l’evidenza dei miracoli.”

(Gianfranco Contini)

Mia madre aveva il vizio di mordersi le dita quando soffriva

le macchie rosse sulle mani erano il suo rimprovero, la mia colpa.

In inverno la casa era fredda e tremava sotto i diluvi crollandoci addosso

lei indossava i guanti di lana: “Ho le mani di un cadavere” si lamentava.

In quella stagione mai potevo sapere del suo dolore e mi tormentavo.

Così per calmarmi prendeva le vecchie lettere del nonno e me le leggeva

la carta sembrava disfarsi sotto i suoi occhi, la voce era lenta e lontana.

Cominciavano tutte con: “Mia adorata!” parlavano di guerra, di strani pensieri:

“tornerò, non stare in pena. Tu continua a parlarmi anche se non mi vedi”

“tu sei intatta e bianca come un foglio. Su di te rimango come una firma”

“mi sono ferito a una gamba. La cicatrice non si vede ma ora zoppico”.

Una volta le sfilai via le lettere dalle mani inguantate e le feci a pezzi:

“Le so a memoria, non le sopporto più!”.

Lei guardò i brandelli caduti sul pavimento, strizzò la faccia in un sorriso:

“Hai ragione. Avevano stancato anche me”.

La sera poi si addormentò e io accanto al suo letto non mi davo pace

guardavo le mani di lana, sembravano finte non sembravano sue

e sotto le immaginavo sane, bianche perché lei non mi aveva mai mentito.

Quando il suo respiro fu profondo, lentamente cominciai a sfilare un guanto

lo tirai via: per primo apparve il polso poi il resto, la mano nuda, gelida.

E sul dorso, sul palmo, le dita erano livide, rosse come dopo un lungo applauso.

(Dalla sezione “Io e mia madre”)

Mi ricordo di ogni cosa se la scrivo: Ti ho riconosciuta, Anna. Eri tu.

Tu vivi nelle lettere del tuo nome, e il colpo di polso accanto alla frase

è il punto che ho dato, il segno dove tu finisci, dove io dimentico.

Ogni giorno ti salutavo, mi presentavo come la prima volta: “Mi chiamo così”.

E tu mi tiravi i capelli, mi mordevi la faccia, mi chiamavi bestia, piangevi.

“Perdonami”, ti dicevo, e tu scuotevi la testa, sconvolta, esausta, inorridita.

Non sapevo più dirti come avessi dimenticato tutte quelle cose:

le mie parole sulle tue mani, la cicatrice sul mento, il nome di tua madre.

Non potevo dirti: “È vero, ti ho scordata.”

“Devi sempre farmi arrabbiare. Ma è tutto uno scherzo… non è vero?”

“È tutto uno scherzo”, ripetevo sfregando i denti.

E tu mi sorridevi arrossita, sospirando lenta una mano sul petto.

Tornavo a casa, e quando mia madre si addormentava, accendevo il lume.

Cominciavo a premermi l’unghia dell’indice sul braccio, sul petto, sul collo;

facevo dei piccoli graffi ordinati: quando passavo il dito erano bianchi, poi rossi.

Lo facevo quando ero solo, anche se era un dettato e tu la voce.

I segni formavano delle parole, più premevo, più rimanevano: Anna sei tu.

Era il tuo nome per dirmi ogni volta, il tuo nome al posto del mio.

(Dalla sezione “Io e Anna”)

Accendevamo le sigarette all’unisono in un gioco di fumo

e sputavamo per terra i pezzi di tabacco rimasti in bocca,

lo facevamo con gesti molli, in silenzio, ricordandoci.

C’era un lamento da soffocare in fondo alla calma:

“Ti ricordi quando ci raccontavamo tutte quelle cose?”

“Lo stai facendo di nuovo. Stai muovendo gli occhi in modo strano.”

“Scusa. Non me ne rendo conto. È così brutto da vedere?”

Ci sforzavamo di ricordare da dove venisse quel rumore,

ci spogliavamo a vicenda per cercarne i segni e rimanevamo delusi.

A ricordare, ci sembrava di inventare qualcosa che non era stato,

eppure quel tonfo era vero: scendeva, ci attraversava, ci finiva.

E buttavamo gli occhi a terra, ci chinavamo, ci graffiavamo le dita

per raccoglierlo. Nello slancio di quella ressa ci toccavamo

per sbaglio, per non perdere quello che avevamo lasciato.

Ed era nel tocco improvviso l’urto di tutta la nostra storia:

“Ti ricordi di quando stavi per cadere e ti ho preso?

Per afferrarti, ti ho slogato un braccio,

tu hai gridato e mi sono spaventato.

Ti sei rannicchiato sul marciapiede,

tenevi il braccio storto vicino al petto.

Mi sono chinato per sederti accanto.

Non dicevi niente, siamo rimasti muti,

tanto non avremmo potuto parlare

con tutto quel rumore addosso.”

(Dalla sezione “Noi”)

Poesie tratte da “La stanza vuota” (Ladolfi Editore, 2017)

Noemi De Lisi (Palermo, 1988)

