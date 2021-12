Tempo di lettura: 4 minuti

“Ogni alba ha i suoi dubbi”

(Alda Merini)

UNICO SENSO

È quando si nascondono le cose

che poi si muore soffocati

ma io non ho mai nascosto niente

ho solo sperato nella mia mente

di avere tempo per sempre

Le lune calano sotto il mare

ma poi ricrescono

dopo il temporale

Non mi sono mai allontanato

ma quella grotta

in cui sono precipitato

ha una sola via d’uscita

che io ho già trovato

Il tempo non è infinito

se guardi con lo sguardo rapito

non sdraiarti sui campi bagnati

perderesti la strada e la ragione

fino a impazzire per assenza d’amore

Accanto ai pensieri di un tempo

ho trovato

il mio unico senso

LUPA DI BOSCO

Estate conobbi la sete

tra foreste ricurve

calore presente

distese tracimate di ghiaia

attendevo paziente

Nell’aperta vallata

precipitava il giorno

su tramonti lontani

distese, altipiani

Giornate appena accennate

lunghe, eterne, lievi

felicità pesata

come ragnatela tremula

a volte ritrovata

Io schiudevo il veliero

al mio continuo viaggiare

ora riposo la bocca

alla sorgente nascosta

Sognare, unica parentesi

che desta i silenzi

e i sensi di colpa

di trame fitte in parola

Io seguirò il sentiero

trovato all’alba

sul tuo respiro leggero

ho piene le labbra

Libertà, amore mio

negata, umiliata, frustata

dolcemente incanti

il cuore delle amanti

Tu, bocciolo resistente

torrente impetuoso

cascata poderosa

amore ribelle

Amica di strada

portata dal vento

accolta da braccia

nemiche del tempo

Poiché la strappate

trascinata per terra

in nastri vigliacchi

in mezzo alla via

convinti a domarla

Ma lei, testarda

sprezzante dall’alto

dai tetti fratelli

e travi sorelle

grida la vita

Perché è respiro pulito

ideale rovente

antica dimora

vessillo d’agosto

Lei è lupa di bosco

IN QUALUNQUE LUOGO

E hai avuto coraggio

ad indossare quella camicia leggera

per attraversare un oceano

di freddo e oscurità

Facciamo un patto:

troviamoci al tramonto

in quella linea accennata

che sfiora il ricordo

Guarderò quella stella

che vuole nascere

perché le tenebre di un’altra notte

hanno deciso ad alzarsi

E la guarderò con te

anche se sarai dall’altra parte

seduta in altro luogo

in qualunque luogo

-E quando quella piccola stella scomparirà?

E non ci sarà più ricordo?-

Allora ci serviremo

della luce dei tuoi occhi

-E se scomparirà anche la luce dai miei occhi?-

Allora osserveremo l’oscurità senza paura

ne saremo immersi

rapiti

Ma che la separazione

non debba mai avvenire

se non da un’assenza

di uno di noi due

ASTRAZIONE

Nel tuo sguardo ho compreso

che la solitudine

è un concetto astratto

Si è soli soltanto

nel momento in cui

si smette di amare e di sognare

E io non posso

anche nella profonda solitudine

smettere di amare

né di sognare

Olmo Losca (1969). É un poeta e scrittore di novelle e favole per adolescenti. É autore, inoltre, di saggi e articoli sulla questione animale, ecologismo e critica sociale. Ha pubblicato per la casa editrice francese Ếditions du monde Libertaire una serie di poesie scelte dal titolo: “Les Poésies de l’Orme – anarchisme et cause animale” in versione bilingue. Per le Edizioni Bruno Filippi “Sentieri in cammino” un libro di racconti dove vengono affrontate le discriminazioni di genere a largo spettro. Per la casa editrice La Vita Felice “Altri sguardi: poesie” una raccolta di poesie sociali sulla natura. É presente, insieme ad autori e autrici italiane, all’interno della pubblicazione-libro: “A – tra memoria e tempo presente” delle Edizioni FuoriPosto. Attualmente vive tra la Liguria e la Romagna.

