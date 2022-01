Tempo di lettura: 6 minuti

“La poesia è essere, non fare.”

(E. E. Cummings)

La poesia per tutti

Sogno una poesia

che per tutti sia

come un chiaro messaggio

che infonde coraggio,

che sia come una carezza,

un’ancora di salvezza,

una luce accesa,

una lieta sorpresa,

non un testo contorto

ma gioia e conforto,

che sia pure un tuono,

se riconosci il suono.

Sogno una poesia

che sia semplice e buona

come profumo di pane,

che piace sempre,

anche se non hai fame.

E allora, cari poeti,

sappiate che la Poesia

aspetta ed è paziente,

non corre a riempire i fogli

come per un bisogno urgente

e – attenzione! –

ricordate ogni tanto

che la Poesia nasce soltanto

dall’Ispirazione!

Poesia

Se non sai cos’è la poesia,

immagina d’esser sordo

e udire scendere

dal cielo un accordo…

immagina d’esser cieco

e vedere accendersi

il fuoco del tramonto…

immagina d’esser muto

e poter dire:

tu piccola stella

risplendi, tremando

d’infinito…

Ho visto un uomo…

Ho visto un uomo

con un buco nella scarpa

Il vestito mostrava

il lungo sfregamento

contro il tempo

Si è avvicinato al banco

dei liquori

la vodka nei suoi occhi

sgorgava dalla roccia

saltellava allegra

tra i ciottoli

la fissava pensando

com’è fresca

com’è limpida

peccato…

Mansueto mi ha sorriso

e se n’è andato

come Adamo –

cacciato dal paradiso

Ho visto un uomo

con un buco nella scarpa.

80 anni fa…

Forse sono nato con la camicia, forse…

di certo so che avevo occhi

di un azzurro inquieto –

come disse mia madre –

mani destinate a scrivere

e a dipingere,

orecchie sensibili

a parole e suoni…

Ora sono qui

in una camera d’ospedale,

con un orecchio sordo

che cercano di riparare,

e mi giungono ovattate

le parole del medico di turno:

“Come sente, signor Paolo?”

“Sento un fruscio di bosco,

ma non gli uccelli,

sento la brezza marina

ma non il grido dei gabbiani,

sento il mormorio del mare

ma non il fragore delle onde.

“Beh, lei può dirsi ancora fortunato” –

afferma il dottore.

Fuori della finestra

le nuvole scorrono pigre,

al cielo grigio

fa da tappeto

un bosco scuro,

guardo gli alberi

insolitamente immobili –

la quiete prima della tempesta?

Quando a volte esco da me stesso

Quando a volte esco da me stesso

mi siedo all’ombra di un cipresso,

converso con gli alberi fratelli

e ascolto il coro degli uccelli,

come fosse di Bach una cantata

e in tal modo passo la giornata.

Intorno vola isterica una farfalla

che ora fugge e ora balla,

e il bombo tozzo e peloso

ronza e dei fiori è geloso.

Ma il momento più bello è quando

tutto cambia come per incanto

e la luce non è più così spavalda,

il sole cala e meno riscalda,

ma il cielo tutto a un tratto

tinge di rosso scarlatto.

Allora gli uccelli tornano ai nidi

e Bach ripone i suoi spartiti.

Io lascio il cipresso a malincuore

e torno là dove contano le ore.

Paolo Statuti è nato a Roma il 1 giugno 1936. Nel 1963 si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Nel 1975, presso la stessa Università, ha conseguito la laurea in lingua e letteratura russa ed altre lingue slave (allievo di Angelo Maria Ripellino). Dal 1963 al 1980 ha lavorato presso l’Alitalia, soggiornando anche all’estero. Nel 1982 ha debuttato in Polonia come poeta e nel 1985 come prosatore. Ha collaborato con molte riviste letterarie polacche e italiane, a cominciare dalla Fiera Letteraria nel 1971, e negli ultimi anni particolarmente con la rivista internazionale Poesia di Nicola Crocetti. Nel 1987 sono usciti in Italia due libri di favole: “Il principe-albero” e “Gocce di fantasia” (Ed. Effelle di Marino Fabbri, Roma). Una scelta di queste favole è stata pubblicata anche in Polonia con il titolo “L’albero che era un principe” “Drzewo, które było księciem”, (Ed. Nasza Księgarnia, Warszawa, 1989). Nel 2016 è uscita in Italia la raccolta di sue poesie La stella errante, con la prefazione di Nazario Pardini (Ed. GSE, Roma). Nel 1990 ha ricevuto il premio annuale della Associazione di Cultura Europea – Sezione Polacca, per i meriti conseguiti nella divulgazione della cultura polacca in Italia. Negli anni 1991-1997 ha insegnato la lingua italiana presso il liceo statale “J. Dąbrowski”di Varsavia. A gennaio del 2012 ha creato un suo blog: musashop.wordpress.com (“Un’anima e tre ali”), dedicato a poesia, musica e pittura, dove figurano, tra l’altro, molte versioni di poesia polacca, russa e inglese. Negli ultimi anni sono uscite in Italia nella sua versione raccolte di poesie polacche di: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Anna Kamieńska, Małgorzata Hillar, Halina Poświatowska, Anna Świrszczyńska, Urszula Kozioł, Ewa Lipska, Konstanty, Ildefons Gałczyński, Marek Baterowicz e Tadeusz Różewicz; e di poesie russe, tra le quali segnalare in particolare: “32 poesie” (Ed. CFR, 2014) e “Ruslan e Ljudmila” (Ed. GSE, 2019) di Aleksandr Puškin, “Il demone” (Ed. GSE, 2016) e “Poemi e poesie” (Ed GSE, 2019) di Michail Lermontov, “30 poesie” (Ed. CFR, 2014) di Boris Pasternak e “30 poesie” (Ed. CFR, 2014) di Osip Mandel’štam. Per la GSE nel 2020 ha tradotto e pubblicato per la prima volta in Italia dal polacco “10 ballate” di Adam Mickiewicz e nel 2021 dal ceco le ballate “Kytice” di Karel Jaromìr Erben con il titolo “Un mazzetto di leggende”, anche esse come prima traduzione italiana. Pratica anche la pittura (olio e pastello) ed ha al suo attivo 9 mostre personali in Polonia, dove risiede da molti anni.

La rubrica di poesia Parole a capo curata da Gian Paolo Benini e Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Ferraraitalia. Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Commenta