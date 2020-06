Tempo di lettura: 3 minuti

Rubrica a cura di Gian Paolo Benini e Pier Luigi Guerrini

“La poesia non è una cosa morta, ma vive una vita clandestina.”

(Edoardo Sanguineti)

Pensieri per strada

Mancano punti di riferimento

al mio cruciverba quotidiano,

troppe caselle nere

sommergono definizioni

senza portamento.

Mi faccio società

delle mie azioni,

incontro persone

incastri di nazioni

si affiancano,

si sfiorano

si staccano

ignorando mete, storie,

destinazioni.

Questioni di tempo

Tempo nuovo temporaneo

Tempo differente dal tempo vissuto

Temporale con tempesta incorpo(do)rata

Temp(orale) e tempo scritto

Tempera(na)tura: misurazione del tempo corporeo in tempi di quarantena

che trascorrono restringendo la vita.

Temperare la matita in tempo reale.

Tempo del nonlavoro dilatato, tempo perso dilaniato.

Tempo rubato

Tempobliterato, tempo alienato

Tempo scordato

Tempo rincorso

Tempo del rimorso

Tempo silenziato

Tempo cronometrato, misurato

Tempo storico

Tempo anacronistico, tempo cronachistico

Tempo rifinito, tempo riservato.

Tempo di saldi. Ritagli di tempo.

Tempo del lavoro alienato

Tempo della creazione, tempo della riproduzione.

Lo spazio infinito del tempo limitato.

Tempo musicale, tempo individuale, tempo industriale

Tempo della semina e tempo del raccolto

Tempo diserbato, tempo disturbato, tempo intubato.

Tempo intero o parzialmente scremato

Tempo liquido, tempo secco

Tempo di risacca, tempo di risulta.

Tempo di rivolta.

I risvolti del tempo contemporaneo chiedono un tempo

supplementare d’attenzione e un maggiore tempismo.

Nel frattempo,

i frattali del tempo

frugano tra le pieghe del giorno

e si danno appuntamento ad incroci lampeggianti notturni.

(inedito)

Ponte di marzapane

Un triste cemento (armato di vergogna)

che grida vendetta,

colpevole appalto e improbabile fretta

si dice incuria, si legge interesse

s’invoca attenzione, ma la morte

fa Messe.

Evasioni e visioni

Si evade nel condizionale, nel condizionarsi, nel futuro improbabile. Nel consumismo con la carta di debito. Nelle prigioni di mercato. Nei bitcoin del desiderio. Nelle banche dal volto umano e dalle finestre sul vuoto.

Si evade negli emendamenti perdenti ma rassicuranti, negli emendamenti di testimonianza. Nella lista civica, nella lista cinica, nella lista comica.

Si evade nei cerchi magici dell’empireo infernale, nei buchi neri, nelle posizioni di principio, nelle statistiche virtuali, nelle sette macrobiotiche, nelle (nuove) sette sorelle, nelle sfere di cristallo, nelle scelte obbligate che ci rendono più leggeri. Nell’etichetta sul campanello, nell’etica condominiale.

Si evade nei diritti umani sacrosanti purché non danneggino i mercati. Nelle guerre commerciali.

Si evade dalla sinistra perché ci fa male la spalla e il pugno non si chiude più. Si evade dalla sinistra dopo aver atteso a lungo una grazia non pervenuta. Ci si butta a destra, cercando di parare il rigore economico.

Pertanto,

pertanto si faccia

pertanto ci piaccia,

un altro giorno

è sbucato dietro l’angolo.

Intanto, un altro appello alla ricerca di frasi d’incrocio per nuove abitudini d’amore.

Intanto, si traccia.

(inedito)

Pier Luigi Guerrini

Pier Luigi Guerrini (1954) è di Ferrara. Ha fondato, con Roberto Guerra e Lamberto Donegà, la rivista Poeticamente (1980). Ha pubblicato: Il fenomeno scomposto (Reggio Emilia, 1984) e l’ebook In prosa per la foto (ISNC Edizioni, 2014). Ha pubblicato in numerose antologie, riviste in cartaceo e online.

