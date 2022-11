IL BACIO

A dire il vero non so dirti nient’altro

potrei dirti che c’ero

nell’ombra di quella sera

La tua bocca di fianco

e dopo

più dentro di me

il tuo bacio

Una fossa scavata

nell’anima mia bambina

Bello inventare parole

che mai saranno fra me e te

il giardino che ho dentro

profuma di parole taciute

che non è di parole

che io t’amo

Questa bella ed intensa poesia è inserita nell’ultima fatica letteraria di Rita Bonetti “D’amore e di altre storie“ (Bertoni Editore, 2021). In una recente conversazione, nella rubrica web settimanale “Circolare poesia”, diretta da Mattia Cattaneo, Rita Bonetti ha parlato dell’amore come “una ricerca su più piani di lettura, per conoscere se stessa sempre meglio. Uno scavo interiore per conoscere, per capire”. C’è una ricerca di un codice amoroso scritto con frammenti della propria storia.

“L’amore, dice Rita, ci salva sempre perché è l’unica cosa a cui aspiriamo e noi nasciamo dall’amore.” Scrivere dell’amore cercando di non essere mai banali, cercando di riconquistare continuamente l’originalità della relazione.

“La maggior parte delle ferite d’amore me le procura lo stereotipo” (anticamera della banalità, ndr.), scrive Roland Barthes in “Frammenti di un discorso amoroso“, (…) “ma quando la relazione è originale, lo stereotipo viene sconvolto, superato, evacuato”. Un antidoto a questo rischio è, per la poetessa bolognese, che la poesia sia strettamente connessa alle proprie emozioni. Come se si cercasse una originalità sempre imprevedibile, inclassificabile, atopica.

L’AMORE

Da un nascondiglio mai dischiuso

riaffiorano i graffi

su cui si è posato il bianco dell’inverno

punge ancora la spina

lascia labbra di sangue

Beato l’amore

che sopravvive agli amanti

e non s’annuvola nel tempo

che appassisce la pelle

La rugiada che specchia la luna

spegne il brivido alla rosa d’inverno

e il dolore si consegna muto

alla profondità di un pozzo

all’ombra spessa che ci trova nudi

senza il coraggio di amare ancora

Tra le cosiddette ‘altre storie’, ci sono poesie che mi hanno colpito per la loro intensità descrittiva ed emotiva. Ad esempio “Al parco una sera“: una sera di primo autunno in malinconica solitudine, camminando tra foglie e pensieri. Oppure frammenti di vita quotidiana ‘tagliata’ da voci giudicanti fuori quadro come “Una bambola“, una poesia che sceglie parole efficaci per evidenziare il contrasto stridente (e purtroppo reale) tra pietas e ignoranza.

UNA BAMBOLA

E’ un’alba livida

di calze smagliate

rimmel colato

e dolore nero

Incespica su tacchi stanchi

non lascia impronte sulla strada

la bambola rotta

Appese ai balconi

le malinconie della miseria

dietro le persiane

un’ombra curva urla “poveraccia!”

Uno spicchio di cielo vira al turchino

oppure

sono occhi brilli di bambino

Appiccicosa e calda

si stringe la mano

All’inizio del suo libro, come una porta d’ingresso, Rita Bonetti mette dei “dettagli“, come fossero delle indicazioni sulla propria scrittura.

DETTAGLI

Mi è difficile descrivere.

I dettagli

si perdono per strada

come bottoni

di un vecchio cappotto

Scritti spaiati

scatti rubati

bozzetti accennati

di pittura astratta

Qualche segno

e la parola urgente

si stringe forte

all’emozione di vivere

Durante la lettura del libro, ti accorgi spesso che le poesie lasciano aperti orizzonti (davanti al mare in ascolto dei suoi suoni, andando indietro nei ricordi dell’adolescenza e gioventù, in un cielo magico anche senza stelle) quasi volando sopra l’infinito e da lì esplorare ‘nuove profondità’ o con la voglia di staccarsi dalle cose della vita quotidiana che ogni giorno mandano in onda lo stesso copione ma, nonostante tutto, seminano “granelli di poesia in frammenti di carta sottile”. Sono come fotografie in movimento.

NESSUNA ORMA

Sono sempre le stesse

le cose del mondo

Della gente

i rumori corrotti

i lamenti e brusii

Sulla battigia

nessuna orma rimarrà

La tragedia scolpirà i volti

nelle ore cupe che ci separano

dalla vista del sole

e nessuno ne uscirà liscio

Dal nero dell’inchiostro assorbita

vorrei confondermi con un gabbiano

per la durata di un volo

Un’ultima annotazione sulla bella copertina. Una foto fatta dal figlio Ivan Selva durante un viaggio in Nepal nel 2020. L’Everest di notte in lontananza, un cielo stellato, quasi un sogno. Un’immagine che rimanda un desiderio di spiritualità. Un aspetto che è presente a più riprese in questo bel libro che consiglio.

Rita Bonetti nasce e vive a Bologna. Da sempre innamorata di romanzi e letteratura.

Dopo la laurea in Archeologia presso l’Università di Ferrara, inizia una stretta collaborazione di scrittura creativa con due amiche storiche e nel 2017 pubblica la prima opera narrativa, una raccolta di racconti scritti a tre mani Le Regine di Quadri. Contemporaneamente, l’autrice approfondisce la passione per la poesia e nel mese di Febbraio 2019 esce la sua prima raccolta di liriche “Persiane Blu”, Armando Siciliano Editore. Nel settembre 2019, questa raccolta di poesie si classifica al secondo posto al Concorso Internazionale POETIKA LAB. Il 18 Maggio 2019 la sua poesia Dettagli e l’11 Gennaio 2020 la sua Poesia “Scrivi per me” vengono pubblicate nella rubrica La bottega della Poesia del quotidiano Repubblica di Bologna. La sua poesia Il bacio si classifica sesta tra i dieci vincitori del PREMIO WILDE Concorso Letterario Europeo sezione POESIA D’AMORE. Nel 2020 l’autrice inizia la sua collaborazione con il sito web Lo Scrigno di Pandora, per la pagina della poesia. Nel 2021 viene pubblicato “D’amore e di altre storie”, Bertoni Editore.

