“Per me la poesia è un tentativo malizioso di dipingere il colore del vento.”

(Maxwell Bodenheim)

Madama le Triste (Le streghe hanno il becco al collo)

Ciondola dal suo collo

il vessillo del vassallo

che fu di Madre Terra

prigioniera per un deca.

Non si accorge il misero

di ciò che ha lasciato

nel cuore germinare

in bilico tra due poli.

Il male prolifera

come carie in un dente

senza più sane radici

tra labbra seducenti.

Si estende al resto

come una piaga d’Egitto

estesa oltre il bacino

di mare e oceano e cielo.

La morte è l’unica soluzione

ma anche il convoglio con

tanta voglia indietro torna

se il binario improvviso si rivolta

Il capotreno tiene una corona

innaffiata dal tè fluttuante

di una vecchia teiera

ricordo dei dì dell’Impero.

Da “Alice nel labirinto” – DAE – 2017



Human Being

Le illusioni si raggrumano

nel nodo della cravatta

che rimpiazza la frusta

con i sorrisi rassicuranti

di un buonismo che scivola

tra le maglie della retorica

che sciorina gli aiuti

sulla pelle di chi fugge

perché crede nel Paradiso

del grande Luna Park

che a Occidente regala

zucchero filato e firme

opulenti alla fragola

ammuffita quando ecco

la porta del retro si apre

sul campo di lerce baracche

bagnate da sangue e sudore

di lacrime che non scorrono

per evitare le crude sferzate

del vento e della frusta

dell’amico in maglietta

che le manette intorno ai polsi

fa scattare sulla libertà

di un’illusione indotta

a far numero sul terreno

delle nuove schiavitù

che di oro fan scintillare

le tasche silenti di eroi

che si chiamano salvatori

ma sono fulgidi cannibali

saliti sul carro allegorico

di un Carnevale di eroi

spinti dal nuovo vento del Sud.

De Tomi Roberta – Da “I versi che uniscono” di Autori e autrici vari – Antologia a cura di Luigi Golinelli

Inedite



Giustizie urgenti

Giustizie urgenti

per i fischietti,

mangiamo fagioli,

pomodori, piselli e patate,

aspettando la giustizia

di poter vivere un sogno

tracciando i solchi del CV

declassato in serie Z

mentre in A aspettano le ferie.

Le classi dormono in cielo

sperando nell’Uomo allo Specchio,

che dissolva la paura di toccare la Terra

sollevando il velo, ultimo titolo

ingannevole come il cuore

sopra ogni apparenza.

Siamo fatte

Siamo fatte di sangue,

di cicli che nascondono Selene,

di lacrime asperse nella notte,

di figli nati, di semi incolti e bulbi secchi.

Siamo anime sciolte da etichette

che chiudono le gabbie della mente

lasciando l’illusione di libertà

tra i ronzii e i pungiglioni delle api regine.

Siamo gatte e pantere di lussuria

che vendono i loro sogni alle luci del successo

spacciando l’asta per un volontario godimento

che nasconde il prezzo del cartellino.

Siamo il nostro nome che la morte non cancella

nella solitudine della notte

cerchiamo polvere di stelle e gocce di rugiada

ma troviamo graffi e indifferenza.

Siamo anime accese come candele

che nessun vento può spegnere,

seminando zizzania non si accorge

dei diamanti sparsi tra petali all’improvviso.

(A Sarah, ad altre donne)

Roberta De Tomi è nata a Mirandola (Modena) negli anni Ottanta. Dopo la laurea al Dams di Bologna, ha iniziato a collaborare con alcune testate giornalistiche. Parallelamente, ha svolto mansioni legate alla comunicazione e agli eventi culturali. Nel 2012 è stata curatrice, insieme al poeta modenese Luca Gilioli, dell’antologia solidale “La luce oltre le crepe” (Bernini), sul tema del terremoto che ha sconvolto buona parte del Nord Italia. Dal 2014 ha iniziato a pubblicare con alcuni editori indipendenti. Tra i titoli: Come sedurre le donne (How2 Edizioni, 2014), Chick Girl – Azalee per Veridiana (Delos Digital, 2016), Alice nel labirinto (Dae Editore, 2017). Quest’ultimo, seguito dei romanzi di Lewis Carroll in formato librogame, ha ricevuto il secondo premio ex-aequo all’interno del Trofeo Cittadella per il miglior romanzo fantasy 2019. Il romanzo ha anche ispirato il booktrailer musicale I’m a prisoner dei NovelToy, diretto dal regista Giulio Manicardi. Allieva di Bottega Finzioni nel 2019, Roberta tiene anche docenze di scrittura creativa, gestisce pagine Social per enti e cura il blog La penna sognante. Nel 2020 ha auto-pubblicato il racconto lungo urbanfantasy Melody, la Vestale di Inventia, il mistery Erika e il mistero della Regina delle Fate; infine, il thriller Trappola d’ardesia (Delos Crime). Nel 2021 ha autopubblicato il mainstreaming sui temi della precarietà e dell’amore, Il maledetto residuo nel cuore.

