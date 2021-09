Tempo di lettura: 3 minuti

“Ciò che tiene sveglio il mio cuore è il silenzio colorato.”

(Claude Monet)

Monet è cieco

Monet è cieco

Perché non vede il nero

Non lo ama

Non lo capisce

Lui il cercatore della luce

Delle sue sfumature

Aveva il pregiudizio del nero

No maestro

Il nero si ama

Se non si hanno pregiudizi

come il tuo nero

di donna

Che muta

In ogni momento

Vorrei che tu mi gettassi il tuo giallo addosso

Vorrei che tu mi gettassi

il tuo giallo addosso

Per farmi girasole

Mettermi i binocoli

Per varcare i confini degli occhi

Spargerti il mio liquore chartreuse

Come crema antirughe

Nonostante la tua pelle liscia

Da biliardo

Da luna

In un miliardo

Di stelle

Io vorrei

I tuoi caffè

Sentire

La adrenalina

Del tuo volto che riaffiora

Dal riso

Come una mondina

Io sono

Io sono

Resto

E voglio rimanere

Un marginale

Quanta vita

Nelle ore spente

Mai morte

Assopite

Trovo la pagina bianca

Il tuo bianco

Miniera apuana

remo

in un canale

Tu porti la bianchezza

All’estremo

All’ideale

Novembre

novembre

Rubino

Rosso

Rubizzo

Un guizzo

Di primavera

Dei suoi morti

Colori

In breve risorti

Addosso

A te

A noi

Novembre

Giallo

Marrone

Un burrone

Di lampi

Di saette

Nel sereno sbiavido

Pallido

Di cera

Il vento

allacca

Le miti foglie

La luce

non le intacca

Non sarebbe mai ora

Non sarebbe mai ora

Di scrivere

Ancora

Dopo il miracolo

Dell’aurora

Di una marea di luce

Rovescia

Una pinta di birra

Tra le umide tavole

Di un pub sul mare

Sabbia azzurra

E la rosolia del cielo

Un amaro dei certosini

Quasi la pioggia

Di zecche isolate

Gocce

Sganciate

Da chissà quale vento

Il nostro

Distratto

Sempre attento

(Tutte le poesie sono tratte dalla raccolta fresca di stampa “Monet cieco”, edizioni Pendragon, disponibile nelle migliori librerie, in particolare a Bologna e Ferrara)

Roberto Dall’Olio (1965), bolognese, docente di filosofia e storia al Liceo Classico Ariosto di Ferrara. Ha pubblicato diversi volumi di poesia. E’ del 2015 il poema “Tutto brucia tranne i fiori” Moretti e Vitali editore- nota di Giancarlo Pontiggia postfazione di Edoardo Penoncini – con il quale ha vinto il premio Va’ Pensiero 2015. Con l’editore L’Arcolaio ha pubblicato il poema Irma con note di Merola, Muzic, Sciolino, Barbera e la raccolta di poesie “Se tu fossi una città” con nota di Romano Prodi. Nel 2021 ha pubblicato Monet cieco (Ed. Pendragon). Vive a Bentivoglio nella pianura bolognese dove è presidente della sezione locale dell’ANPI.

Commenta