“La poesia dice troppo in pochissimo tempo, la prosa dice poco e ci mette un bel po’. In ogni caso io godo nel minacciare il sole con una pistola ad acqua”.

(Charles Bukowski)

SOGNO AD OCCHI APERTI

Ne abbiamo appena fatto uno di sogni ad occhi aperti

Che tagliano la strada a quelli della notte

Tolgono la mente dai loro piedi

E senza cielo non hanno aria

Per una volta almeno

Gli occhi aperti

Hanno vinto su quelli chiusi

Che meraviglia

Forse in segreto si sono collusi

Prima abbiamo brindato alle nostre poesie

A noi

Alle nostre vite

Poi abbiamo brindato a noi

Alle nostre vite

Alle nostre poesie

Poi abbiamo brindato

Alle nostre gioie

Alle nostre follie

A tutte le vacche che non sono nere

Poi ci siamo ubriacati

E con l’ultima bottiglia

Ce ne siamo andati

Dovevo spiegarti Hegel

Dentro al saccoapelo

Tu entrata vestita perché hai freddo

Io un po’ meno

Perché mi va di sentire il contatto su tutta la pelle

In un groviglio di gambe e di stelle

Dopo se ci può essere un dopo

Dentro al saccoapelo e i frammenti teologici giovanili

Col prosecco che richiama

Altro prosecco

E il dubbio che l’infinito abbia bisogno di vino nero

Sempre per le vacche

Ma anche per davvero

Tu scegli i vestiti a seconda di come mi vedi

Io me li tolgo a seconda se ti vedo

E così cominciamo a ridere

Lo facciano anche da sobri

Cominciamo a ridere

A ricordare

Tutte le nostre storie

A non ricordare bene

Piovono frammenti di luce

Le tue azioni di disturbo

Sono diventate dolcissime

Serenate

Alla nostra notte

Roberto Dall’Olio (1965), bolognese, docente di filosofia e storia al Liceo Classico Ariosto di Ferrara. Ha pubblicato diversi volumi di poesia. E’ del 2015 il poema “Tutto brucia tranne i fiori” Moretti e Vitali editore- nota di Giancarlo Pontiggia postfazione di Edoardo Penoncini – con il quale ha vinto il premio Va’ Pensiero 2015. Con l’editore L’Arcolaio ha pubblicato il poema “Irma” con note di Merola, Muzic, Sciolino, Barbera e la raccolta di poesie “Se tu fossi una città” con nota di Romano Prodi. Vive a Bentivoglio nella pianura bolognese ove è presidente della sezione locale dell’A.N.P.I.

