“Coloro i quali affermano che la parola, il suo profilo, il suo aspetto fonico condizionano lo sbocciare della poesia hanno diritto di vivere. Costoro hanno scoperto la strada che conduce all’eterna fioritura della poesia.“

(Vladimir Vladimirovic Majakovskij)

L’AMORE DELLE DONNE INNAMORATE

Le donne innamorate

ti guardano

appena sveglie

al primo mattino

con occhi che ridono di sogni

La risacca del mare

è la loro voce

riempie le orecchie

Come il frangersi

di spumose onde

su alte scogliere

sommerge l’anima

il loro amore

Sanno del profumo

di asfalto bagnato

dalla pioggia d’estate,

di erba falciata,

del corpo

appena fatto l’amore

Trattengono nei pugni chiusi

sempre la stessa innocenza

della prima volta

Le senti ridere

di giorno

fino nella pelle

ma non senti mai

il sale delle lacrime

asciugate in tutta fretta

di notte

Il loro amore

vince anche il Tempo…

quando amano

e quando lasciano

è per sempre.

GRAZIE PER L’ AMORE

Grazie per l’amore

che scende

a sigillare tutte le fessure

Grazie per le mani aperte

strette

sull’ultimo saluto

per i piedi che scappano

noia e banalità

Per le parole sempre nuove

per quelle della notte

non trattenute

Grazie per le passeggiate

nel bosco dei silenzi

Per gli accostamenti

di sospiri

Per la casa senza specchi

senza porte

Grazie perché invecchi

Perché ti fermi

per farti trovare sempre

sui battiti del cuore

GIULIETTA E ROMEO

(out of order)

Ho perduto la mia Giulietta

è rimasto solo

il tuo Romeo

I dottori hanno tentato

ma nulla han potuto contro

il pugnale del tuo male

Te lo avevo promesso

con mille baci

tenendoti per mano

in ospedale

non ti lascio sola

ti raggiungo subito

dovunque andrai

Ma poi dopo di te

mi son perduto

anch’io

e non mi rimane che

aspettare tutto il giorno

fuori nella via

il tuo impossibile ritorno

Nella notte

il cuore

rimbalza sempre più forte

sul pavimento

e sbatte sul soffitto

al pensiero di te

adesso cosi lontana

Perdonami Giulietta

non sono stato un buon Romeo

non ho avuto il tuo coraggio

non sono riuscito a bere

il mio veleno

E diventar vecchio

senza di te

mi è insopportabile

Adesso i baci

li posso mettere solo

nelle parole

per far baciate

almeno queste rime

mentre provo

a ritrovare coraggio

con questa poesia

per te

PUOI ENTRARE QUANDO VUOI

Sarò fuori

ma è sempre aperto

La porta è solo accostata

puoi entrare quando vuoi

Ho messo da parte

i tuoi colori preferiti

quelli sfumati

quelli del cielo

Sono accanto

alle essenze

dei profumi fioriti

dal bosco ricavati

Di silenzio poi

ne trovi quanto ne vuoi

Appena arrivo

travolgimi

abbracciami

raccoglimi

Vorrei farti subito

ridere di gusto

prima che il tuo sguardo

si faccia triste

come sempre

al calar della sera

Lo so

si è fatto tardi

Non dimenticarti

i tuoi colori preferiti

e i tuoi profumi fioriti

ma non chiudere

accosta solo

prima di partire…

è il mio cuore

non c’è nulla

da rubare

IL PIU’ BEL COMPLEANNO

Nel giorno del tuo

più bel compleanno

ti auguro

la Notte di Natale

Ti auguro un amico

che porti gentilezza

Ti auguro l’aurora

Ti auguro i vespri cantati

e subito dopo il silenzio

Ti auguro di perderti

e poi perduto di ritrovare

le follie fatte per amore

Ti auguro

una lunga camminata

Ti auguro una mano stretta

ma stretta forte

Ti auguro che ti manchi

sempre qualcosa

e pochi soldi per comprarlo

Ti auguro davanti a te un padre

e a fianco una madre

di avere dei figli

per sapere che esiste qualcosa di più del sole

Ti auguro di non rubare nulla

Ti auguro di non venderti mai

e di perdonare sempre

di non conoscere la violenza

di essere di aiuto almeno

per un po’

Ti auguro di essere buono

o di diventarlo presto

Ti auguro di girarlo questo mondo

ma anche di stare bene a casa tua

Ti auguro di accontentarti

Ti auguro di accompagnare i sentimenti

con le parole

e ti auguro di usarle con Dio

di sentirlo vicino

e quando non lo sentirai più

di essergli vicino tu

Roberto Paltrinieri (1958), docente di scuola superiore a Ferrara, collabora a Ferraraitalia scrivendo articoli, racconti e poesie.

