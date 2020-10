Tempo di lettura: 2 minuti

“La poesia, il sublime mezzo per il quale la parola conquista lo spazio a lei necessario.”

(Stéphane Mallarmé)

LA DANZA DEI MESI PERDUTI

Ballano visi luminosi

la danza dei mesi perduti

tornati a riprendersi

il tempo passato

Li vedo dai vetri di scuola

ascoltare voci appena gridate

mentre arrivano

insieme ad acri profumi

sorrisi d’incanto

quasi accennati

gettarsi giù dalle scale

in una corsa sfrenata

per scappare più in fretta

inseguiti

dalla Vita

I FIGLI

Nuovi soli

nuove lune

sono i figli

Mai andati via

mai stati qua

Portati dentro

come fragili sogni velati

perduti fuori

nell’ illusione faticosa

del nostro desiderio

Quasi scomparsi

appesi al seno della Vita

riconosciamo

commossi

tracce del nostro profilo

nella loro andatura

SUL FILO

Non ci sono

nel mio domani

giorni sempre uguali

ma improvvisi

salti mortali

Cammino ancora

sul filo tirato

nel vuoto profondo

dondolandomi

come un bimbo

a cavalcioni del mondo

ULISSE

Sono in viaggio

oramai da tanto tempo.

Dentro di me

ho visitato città

attraversato mari lontani

conosciuto gente la più diversa.

Adesso sono stanco

Vorrei un porto dove fermare

la mia anima.

Vorrei scendere a terra

Non so se ritroverò la via di casa

La casa non è un posto

è un destino

E il destino

nessuno lo conosce

neppure gli dei

Ma è tutto ciò che ho

Roberto Paltrinieri (1958), docente di scuola superiore a Ferrara, collabora con Ferraraitalia scrivendo articoli di ordine filosofico-sociale e da oggi… con le sue poesie.

