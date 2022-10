“Penso sempre che la maggior parte degli uomini non sia in grado di conoscere e riconoscere la propria anima. Dopotutto, la quasi totalità delle persone vive con il corpo e nutre solo il corpo, quasi mai l’anima.”

(Franco Battiato)

DESIDERIO

Vorrei

toccarti e dire

intrappolarmi

in un attimo

senza via d’uscita

in occhi pieni

del più intimo noi

accalorarmi di te

in un infinito

silenzioso

uno spazio incapace

di creare distanze

un luogo d’estate

in cui le idee

non cadano in pezzi.



NUDI

Le ore scivolano

senza ritorno

m’accorgo

di non avere tasche

neanche sulla pelle

non c’è nulla

che possa essere

fermato o trattenuto

è già vestita la vita

meglio restare nudi

attraversare il presente

senza rimpianti.



AMORE

Così sottile

è la luna

qualcuno

ha rubato le stelle

ed è più forte

l’abbraccio

se avessi

tutto l’amore

avrei distrutto

la barriera

tra la vita e la morte

l’amore

che nel blu

del mantello di mare

in cui stanotte

ho trovato rifugio

non mi lascia dormire.

Rosa Pantaleo (Napoli, 1969). Città dove ha vissuto fino al 2006, anno in cui insieme al marito e 5 dei loro figli si è trasferita in Irlanda del Nord a Belfast. Qui ha accolto con gioia la nascita di altri 2 figli. Ha dedicato la sua vita principalmente alla famiglia e alla cura dei figli e, quando può, lavora come barista in Starbucks e da sempre ama leggere. Scriveva da bambina, ha abbandonato durante gli anni adolescenziali per riprendere da relativamente poco tempo, ottobre 2020. Da allora non riesce a farne a meno. E’ al suo esordio letterario con un libro dal titolo Divagazioni, Writers Editor. E’ una raccolta di poesie che andrà in stampa a gennaio 2023 ma che è già possibile acquistare in preordine sul sito della casa editrice. Per Rosa scrivere è importante, necessario, poesia è traduzione di pensieri che camminano verso uno spazio di bene interiore.

La rubrica di poesia Parole a capo curata da Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Periscopio. Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]