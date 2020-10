Tempo di lettura: 3 minuti

“La vera poesia può comunicare anche prima di essere capita.”

(T. S. Eliot)

Ferrara bagnata

D’autunno, è bagnata!

E così lucida, è Ferrara!

Pare già preparata

ad un ballo di corte.

Finito l’acquazzone,

è come una duchessa

dopo il trucco,

per l’acclamazione.

A vestirsi di nuovo,

a rimirarsi

in vie che sono specchi

di soave perfezione.

Autunno

L’autunno, mai

ha spento sorrisi

L’autunno arriva

in punta di piedi

Senza preavvisi

in un batter di ciglia

Più introspettiva

diventi

e più riflessiva

lieve, è la caduta

foglia dopo foglia

Ti ricopre l’auto

che hai parcheggiato

come al solito, ai bordi

di un viale alberato

Ché solo è bastato

quel vento spirato

E le parole pronunciate

su fondente cioccolato

Li cerchi ancora, quei crepitii

di fuochi, ai quali t’avvicini?

La fantasia, la protezione

di una soffice maglia?

Aromi, tisane di poesia

lasciata in infusione?

Pagine di libri

che al ritmo della pioggia

fagociti sul letto?

Troverai in un abbraccio

tutte le risposte

e conferme

e germogli di vita

che già meditavi.

Perfetti sconosciuti

Capita poi in un giorno sereno,

dannato e inatteso, un intoppo,

quando vorresti far tabula rasa

di certi pensieri

e paranoie

di troppo.

Ti perdi tra campi

a due passi da casa,

e vai per sentieri

e per scorciatoie

che più son tortuose

e strette, più volentieri

tu ti ci immergi,

in incontri casuali,

gratificanti saluti,

perfetti sconosciuti

e si fa così veloce

e semplice il modo

in cui, poi, si vaporizza

ogni amarezza.

Scambio

Cosa c’è fra di noi,

se non scambi

arteriosi e venosi,

se non una simbiosi

perenne,

totale,

densa emoglobina,

reciprocamente

a ossigenarci,

mutuamente

a condividere

e dentro, pulsarci

tutto, ogni cosa

nell’atrio e nel ventricolo?

Seb Tennent (Ferrara, 1969). Laureato in chimica. Ha lavorato per lunghi anni come analista di laboratorio nel settore agrario. La “quasi-distruzione” del comparto bieticolo-saccarifero avvenuta a partire dal 2005 ha causato la chiusura del laboratorio. Ora lavora in una cooperativa di servizi di vigilanza e, nel tempo libero, esplora in bici il territorio ferrarese e, “nascosto” da uno pseudonimo, scrive poesie sulla sua pagina Facebook.

La rubrica di poesia Parole a capo curata da Gian Paolo Benini e Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Ferraraitalia.

