Tempo di lettura: 5 minuti

“Ogni poesia è misteriosa: nessuno sa interamente ciò che gli è stato concesso di scrivere.”

(Jorge Luis Borges)

Ora è il tempo

Ora è il tempo infinito del basta

ora è il tempo di alzare la testa

ora è il tempo di chiedere il conto

ora è il tempo che il tempo è finito.

Lasciamo che vadano i giovanetti

lasciamo che gli eroi siano eroi

e innoviamo i sacri miti del dunque

e abbracciamo le steli pulsanti.

D’italica porpora ammantato

il nume grida il sacro percorso

sul niente della strada indicata

e noi seguiamo ossequiosi il vessillo.

Ora è il tempo di scordare l’augurio

quello che fece felice Cirene dell’Ade

e se nessuno piange d’Eurialo la morte

è chiaro che la tragedia sia pretesto.

Nel passo tacito dei giovanetti solerti

non resta che offrire fiducia al domani

nella vita che forse sarà il credere è pegno

di un mondo futuro uguale al sacro passato.

Ascoltiamo le forti grida di inni al futuro

offriamo agli dei l’altare abbondante di beni

e come Agamennone aspettiamo Ifigenia

e il destino ci colga con il sangue vermiglio.

Ti ho vista raccogliere

Ti ho vista raccogliere paurosa le carte,

ti ho osservata nascondere il viso fugace,

ho seguito il tuo sguardo fuggire la vista,

ho preso la misera moneta e te l’ho offerta.

Mi hai guardato con sospetto e timore,

ho sorriso con vergogna appena celata,

il tuo viso si è sciolto in un timido sole,

hai preso il soldino allungando la mano.

Le colpe di uomini e donne in quel gesto,

le tristi storie di noi tutti in quell’atto,

di chi si erge a credersi il vero e il giusto,

di chi pensa all’altro come al nemico.

Veloce il colosso superbo potrebbe crollare

e perdersi nella brina dell’inverno gelato

o nell’afa assolata del deserto giallastro

o peggio nella siccità di anima e cuore.

Hai messo nella logora tasca il dio blasfemo,

avresti dovuto dirmi che ti è dovuta la vita,

che nessuno di noi, saccenti, può negarla,

che la fortuna ci arrise per un semplice caso.

Invece hai ringraziato coprendoti il viso,

te ne sei andata veloce a cercar altre carte,

a cercare altri oboli da aggiungere al pranzo

e io sono rimasto a guardare triste e sconfitto.

Lascia infine

Lascia infine i vecchi libri

lascia quell’odore stantio

che non offre che ricordi

che non mostra che passato.

Spalanca le finestre al futuro

ascolta i pensieri ridondanti

di chi urla sberleffi all’antico

di chi mostra le vesti luminose.

Vieni e usciamo a ballare nel sole

ad annusarne il morbido odore

a salutare la gente sicura di vita

a offrire il sorriso al semplice passo.

Nessuno deve più capire l’umano

nulla sarà da studiare dell’animo

di bambini e musica sarà il cielo

e di innocue carezze sopra il capo.

Rinuncia a studiose e ombrose giornate

a ricordare poeti e scrittori già morti

lascia quel pernicioso desiderio di vero

e accogli nel cuore l’oblio della storia.

Questo è il grido ammagliante che giunge

questa è l’agonizzante speranza che spegne

troppo debole è l’ anelito di umana virtù

e forse questo è il destino finale che ci attende.

Quel poeta

Eccolo lì all’angolo dei pensieri

eccolo lì un poco macilento

e un poco orgoglioso di penare

e anche impettito nel dolore.

Quel suo canto che tra gioie e pene

si libra dal petto mai invecchiato

si dissolve in piccole lacrimevoli scintille

che suonano di vita, di cuori e d’amore.

Ti racconta che tutto gli hanno rubato

anche la morte che vorrebbe compagna

e che i teneri amici gli cadono attorno

con quella testa nelle spalle incassata.

Tu lo guardi e sorridi con compiacenza

ma sai quanto il suo mondo sia lontano

quanto sia strascicato il suo narcisismo

lui il Poeta che al martirio è votato.

Poi mi accorgo di cose che ho fatto

ho colto i fiori e ora tocca alle erbe

poi mi accorgo dei magri bottini

e dei grigi capelli sulle tempie.

Lui mi è fratello nelle tetre nebbie

di questo lento tramonto senza sole

e rimango a contare fredde le sillabe

di un poema che non vuole finire.

Quel poeta a cui freddi giorni fanno eco

quell’illuso dell’ingannevole salvezza

quel facitore di versi che porgono la mano

quel triste lamento mi guarda allo specchio.

Sergio Gnudi, ha pubblicato nove opere poetiche. L’ultima nel 2019 è stata Ballate del tempo che fu. In poesia ha scritto d’amore, con la trilogia A Cinzia, Raccontami o Dea e Il filo d’Afrodite e poesia civile con Incitamento alla politica del 2015. Due sono il libri per ragazzi pubblicati: La mamma racconta gli eroi e Le storie di Antonio. Con il musicista astigiano Beppe Giampà ha creato reading musicali: Era febbraio, Le stagioni in città e la Storia delle Storie, sull’epica del Torino calcio. Tra poesia e narrativa è il volume Sensazioni del 2017, dal quale è stato realizzato un film presentato alla fiera del cinema di Venezia del 2018. E’ del 2018 il romanzo La statua del potere, che si rivolge a un pubblico giovane. Del 2019 la raccolta di racconti Il gioco di Diana, storie di streghe e povere donne. Attualmente sta collaborando con Sergio Altafini a Eridanea: un progetto multimediale sui miti greci nel Basso Po. Ha infine realizzato la scrittura filmica del nuovo lungometraggio La vita che verrà, che è stato presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia.

La rubrica di poesia Parole a capo curata da Gian Paolo Benini e Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Ferraraitalia. .

Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Commenta