“Tu sei colui che scrive ed è scritto.”

Edmond Jabès

Terna estense

I

Poi si ha un bel dire, ma infine è qui che si torna

sempre, anche solo con il pensiero:

le quattro torri, i Diamanti, la meridiana

equinoziale dei Prioni, la Certosa

che mette a dura prova l’ateismo

con la bellezza; e l’orto di là, in cui tutti siamo

stranieri. E le quattro lune di Giove

tra il Capo delle Volte e Centoversuri.

Ma certo, è perché qui eravamo giovani,

penso guardando fuori quando il treno

oltrepassa la Darsena e il Volano

e passo il ponte e la punta di San Giorgio

Porta d’Amore Assiderato i baluardi

Salinguerra e contrada della Morte

poi detta Ghisiglieri, in cui misuravo

la mia altezza su quelle pietre d’angolo

di là dall’occhio della volta.

Ah ma vuoi dire, tu stai in una città

che uscite senza ombrello, che la pioggia

inizia quando terminano i portici:

poi però torni qui,

dove l’ombrello è meglio se ce l’hai

e di rado hai del tempo da passare

nella bellezza, ma poi ti porti via

come un hangover che dura tre giorni

la sindrome di Stendhal, e poi ritorni

per qualche ora e dopo riprendi il treno

oppure la Porrettana, e verso Gallo

o il metano già ti senti come

come dire, un vagabondo del Dharma.

II

In questa foto dieci per quindici si vede

l’ala dell’Ippogrifo che sorvola

la piazza verso le sette del mattino:

il listone, il castello, la Giovecca,

piume. Ignoriamo se tornasse

dalla luna o da un giro sui sobborghi

corrosi dalla crisi, con le crepe

del terremoto del duemiladodici;

poi è planato fuori porta, dove molti

secoli fa correva il fiume (nostra prima

radice) tra vecchi capannoni e buche.

Astolfo ha tagliato a piedi per i campi,

berretta storta, sigaro e mani in tasca –

certo, ci sarebbe voluta la tua Nikon.

III

Notte viene ogni notte, notte viene

per tutti. Siamo tutti parenti e non solo

qui in questa piazza, campo catino abside,

in questo accendersi di luci contro

la sera, contro la notte che viene.

Dunque era questa la capsula del tempo

che dicevamo da ragazzi, da nerd, da lettori

di Bradbury. Una capsula del tempo mezza rotta,

collabente in alcune particelle

immobiliari e con lavori di ripristino

malfatti, eppure ci si vede dentro

e lo spazio è più di quanto immaginassi,

e il tramonto è un re cremisi.

E poi, guardando meglio,

c’è come una felicità quasi

inumana,

che non mostra legami con gli eventi

che sta lì come il corpo, come i coppi

e lo scalone in cui ci sono tutti

i nostri passi.

Come un contener dentro moltitudini

qui in piazzetta. E c’è ancora il ragazzo

che acchiappa chi si è perso chi sta cadendo

giù da un campo di segale, solo che non lo vedi

ora, come il fienile che si sgretola,

la casa vuota, il prato fuori porta.

Silvia Tebaldi, ferrarese, a Bologna dal 1985. Ha scritto un romanzo, Vuoto centrale (pubblicato nella collana Walkie Talkie diretta da Luigi Bernardi, Perdisa Pop, 2009) e alcuni racconti, pubblicati in antologie (la più recente è Deaths in Venice, a cura di Laura Liberale, edita da Carteggi Letterari nel 2017) e online (su «Poetarum Silva», su «Argo» e su «Malgrado le mosche»). Ha lavorato in diversi uffici, biblioteche e ospedali. Fotografa, apprendista nella scrittura in versi, calligrafa e acquarellista a tempo perso.ù

Cover: Remo Brindisi: Castello Estense

