Tempo di lettura: 2 minuti

“Se la poesia non viene naturalmente come le foglie vengono ad un albero, è meglio che non venga per niente.”

(John Keats)

Accarezzo la magnolia

Accarezzo la magnolia,

passo la mano

fra ciocche d’erba

e biondi gigli.

Sono, con essi,

nell’intenzione del vento,

del cielo ormai lontano.

La solitudine,

adesso,

è questo pallido sole

annacquato.

Pare che tutto accada

Pare che tutto accada

fra le braccia azzurre di giugno.

Nei suoi lunghi respiri

campestri.

Nel lucido divenire

di condense floreali.

Fedele come un primo amore

biondo.

Eppure, sicuramente,

ogni cosa conosce

la malinconia.

Cosa resta del temporale?

Non tremano più

i prati

e la luce ammutolisce

il tuono.

Improvvisamente,

si sciolgono

grumi di cielo,

contro cui abbaia

un cane.

Ecco l’aroma del Tiglio

che alleggerisce

l’umidità.

Dev’essere questo

l’intimo sapore

dell’universo.

Di questo mondo

Di questo mondo

vorrei lasciarti

il suono di un’armonica.

E vorrei lasciare nel vento,

la memoria

dei pollini.

Nella pioggia,

il vociare nuovo

dei germogli.

In ogni seme,

la libertà di ognuno.

Sonia Tri (Pordenone). Appassionata di scrittura, si dedica alla stesura di racconti in prosa, uno dei quali è scelto come racconto d’appendice nel libro ” Teologia della Follia” di Mattia Geretto (2013). Il suo esordio, invece, avviene qualche anno prima, collaborando ai racconti per l’infanzia del Corrierino del Friuli Venezia Giulia, con Guglielmo Donzella editore. Le sue poesie presenti in molte antologie, sono raccolte in buona parte in due sillogi: “Senti come respirano gli alberi” (2012); “I colori del cielo a settembre” (2020). Di queste, l’autrice cura la pagina FB: Le parole di Sonia Tri.

La rubrica di poesia Parole a capo esce regolarmente ogni giovedì mattina su Ferraraitalia.

Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Commenta