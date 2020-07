Tempo di lettura: 2 minuti

“I veri poeti, sono quelli che ci rendono un po’ più intelligenti, non soltanto per osservare la realtà, ma per parteciparvi attivamente. Un vero poeta non canta la rivoluzione: fa la rivoluzione cantando. E per rivoluzione intendo anche i piccoli gesti quotidiani. La vera poesia è forza liberatrice”.

(Joyce Lussu)

Poesia dei leggeri pretesti

Piccolissimi inganni

volabili

al primo soffio

di realtà non richiesta.

Ero là

tra due parentesi chiuse.

Scoperta.

Poesia del tenere stretto

Allenta,

non annodare

sciogli

dai respiro

a un respiro

In bocca.

Fa che l’errore

ti ammiri.

Poesia delle cicatrici

Sono fatte di tanti piccoli segni meno

manchi dal suo corpo

da circa

tre anni e due centimetri

amando quello

che non ha importanza.

Puoi confezionare brividi

su misura.

Tanto so

che lo sai fare

Poesia di piccoli imprevisti distratti

Capiresti che se non ti ho amato è solo per rispetto delle precedenze?

prima passa il tempo

poi l’amore

metteremo i peccati al loro posto

consegno tutto il non detto alla perfezione.

Stefania Bergamini

Stefania Bergamini dipinge e racconta. Ha frequentato e diplomata alla Accademia di Belle Arti a Bologna con una piccola tesi su Klimt e scelto restauro. Nata tra Bologna e Ferrara dove vive, quattro mostre personali con dipinti di animali i soggetti preferiti, cinque restauri importanti, arrotonda lavorando di sera in un pub. Trova bellissimo disegnare le facce dei clienti e scrivere in racconti le loro vite, racconti pubblicati in VersoDove, rivista letteraria bolognese.

