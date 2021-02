Tempo di lettura: 2 minuti

“Per le donne, quindi, la poesia non è un lusso. È una necessità vitale della nostra esistenza. Essa forma la qualità della luce all’interno della quale noi affermiamo le nostre speranze e i nostri sogni per la sopravvivenza e il cambiamento, dapprima sotto forma di linguaggio, poi di idea, infine di più tangibile azione”.

Audre Lorde

Piccole non poesie contro il femminicidio e la violenza sulle donne

Poesia nuda

La carne ci mangia

cannibale quanto basta

Altri

indizi

di cui avrei bisogno

attendo.

Dedico questo momento

al non

accaduto

Poesia dei desideri apparentemente distratti

Fino a dove puoi

credere che sia vero?

Il premio è la realtà

gli altri non se ne accorgeranno

nemmeno

da quello che non guardi

si intuisce l’errore

dove si conficcherà

la lingua senza pause

per ripensarci.

Poesia delle ginocchia sbucciate

La guancia fredda sul pavimento piastrelle a fiori gialli

capelli inchiostro nero a macchiare le mani appoggiate

I polsi tesi

schiena l’arco rovesciato

curami le ginocchia che sanguinano

come quando da piccola

cadevo dalla bicicletta.

Poesia della giugulare

Non sprecatevi in lagne da perseguitati

Lamentele, insulti, dispetti

se basta

il taglio netto

veloce

gentile

imprevisto

nel punto delicato e scoperto

a farvi annegare in un bicchiere di sangue

STEFANIA BERGAMINI

Dipinge e racconta. Ha frequentato Accademia di belle Arti a Bologna con piccola tesi su Klimt e scelto restauro. Nata tra Bologna e Ferrara dove vive, quattro mostre personali con dipinti di animali i soggetti preferiti, cinque restauri importanti, arrotonda lavorando di sera in un pub. Trova bellissimo disegnare le facce dei clienti e scrivere in racconti le loro vite, racconti pubblicati in VersoDove, rivista letteraria bolognese.

