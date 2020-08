Tempo di lettura: 3 minuti

“La poesia intrattiene una relazione sconosciuta con la verità.”

(Werner Lambersy)

CONTAMINAZIONE

Tutto sembra diverso

mentre tutti sembriamo uguali

cani selvaggi speculano

sputando bava di odio e miseria

finti intellettuali sentenziano

sulla loro inetta ignoranza

la libertà coperta da teli bianchi

è sospesa sino a nuovo ordine

delatori e sciacalli

inondano le anime ferite

Sarà peggio il contagio del virus

o il contagio delle miserie dei vigliacchi?

POESIA SENZA FINE

Fu una mattina presto,

era d’estate con l’aria che profumava di evasione

non so perché, ma lei bussò alle porte del cuore,

d’improvviso una vampata di fuoco

mi avvolse sino a coprirmi

Fu di mattina presto,

l’alba colorava le mie stanze di tenui tinte,

gli odori dell’estate correvano incontro ai domani,

la luce, forte, illuminava nuovi orizzonti

facendomi sentire di nuovo a casa

Fu la mattina a farmi sentire il suo aroma,

confuso tra il caffè e la città che si muoveva,

lei, delicatamente, entrò dentro di me

facendo sentire il calore del suo abbraccio

Le sue spire mi avvolsero con passione,

le sue parole conquistarono il cuore

e riscaldarono i miei giorni

facendomi viaggiare in mondi nuovi e fantasiosi

Da quell’alba lontana, da quella estate

i miei giorni vivono tra le sue braccia

e lascio che siano le parole a conquistare l’anima

Benvenuta poesia, benvenuta dentro di me

non abbandonarmi mai

continua ad accompagnare i miei colori

e guidami, giorno dopo giorno,

verso un futuro eterno

C’È UN POSTO

C’è un posto in fondo alla valle

in cui ci si ritrova dopo essere caduti,

c’è un posto, dopo l’arcobaleno

dove raccogliere le macerie,

C’è un posto, su in alto, tra le nuvole

dove ritrovarsi quando ci si è persi,

C’è un posto, sull’altra riva del fiume

per camminare contro la corrente,

C’è un posto, nei vicoli oscuri

in cui si può cadere senza curiosi,

C’è un posto, alla fine del mondo

dove cielo e mare si confondono

quasi a confondere le certezze della miseria umana,

C’è un posto, tra le pieghe delle emozioni

dove cercare la nostra serenità,

C’è un posto, dentro la mia anima

dove mi ritrovo scacciando i fantasmi

Stefano Peverin (1956). Ha sempre avuto grande passione per la lettura e per la musica, al punto che, nel lontano 1976, assieme ad un gruppo di amici, ha fondato la prima radio (allora si chiamavano libere) di Ferrara: FERRARA CONTRORADIO, con l’intento di fare controinformazione. Ha ricoperto il ruolo di funzionario in un sindacato di imprenditori e da tempo è un lavoratore autonomo. Ha pubblicato poesie in alcune riviste locali e nazionali.

