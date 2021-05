Tempo di lettura: 3 minuti

“Nell’universo dell’utilitarismo, un martello vale più di una sinfonia, un coltello più di una poesia, una chiave inglese più di un quadro: perché è facile capire l’efficacia di un utensile mentre è sempre più difficile comprendere a cosa possano servire la musica, la letteratura o l’arte”

(Nuccio Ordine) LA BALLATA DEL VENTO Ho visto alberi piegarsi

nuvole rincorrersi

vasi rotolare

Era il vento di oggi… Io e lui seduti sulla panchina

nel sole, col sorriso abbagliante

sotto il baffo dispettoso – questo vento – Il nostro sguardo ammicca

e da fratelli

ci raccontiamo Lui mi ha spiegato che non ha braccia, mani

non ha gambe

né bocca e voce

eppure sa farsi sentire

nella modulata danza… Urla quando si arrabbia, brontola tenacemente

sibilante nella corsa, sgambettano le sue gambe

la tenera carezza del suo soffio, nell’incrocio di mani

sulle labbra il suo bacio d’addio. Ho danzato con te in questo frastuono

ho atteso sulla panchina…

ma tutt’intorno era sceso il vuoto

nella silenziosa notte. POLVERE DI NEVE Ridente e leggiadra

la strada nel cielo

dove il bianco

riflette

un morbido e ovattato silenzio.

Pigia piano l’acceleratore

come a seguire il suono

melodico e dolce di un’arpa ancestrale.

Non c’è fretta nel suo andare…

Assapora l’odore

di quell’attimo del – Non ritorno –

Sorseggiando in quel fiume

non più mestizia

ma candore negli occhi

e sul viso

fiocchi di carezze

nella polvere di neve. IL NULLA DI ME Un’ampolla di ceneri

E il profumo del mare

Sarà l’essenza eterna

Ma nessuno sa

Nessuno saprà

Che quelle ceneri

Ieri

Bruciavano di vita

Laddove fiorivano margherite

In sterpaglie e rovi

Tendevano steli-spine.

Sul fondo del pozzo

Dove il buio

Arroccava la mente di fantasmi

Lì nel nulla

– Lascerò i miei silenzi – VERRA’ L’AUTUNNO Verrà l’autunno

con bruchi affamati

coltre di nebbie e fiumi ingrossati.

Tra gli ulivi, scheletri di cicale

ricordano l’estate, il tempo che va..

Spira il vento di scirocco

nel grido tombale, la vita – la morte

Ammaina le vele, la barca nel porto

ignota la sua destinazione.

Tina Fersino (Marittima in provincia di Lecce, 1956).

Non mi reputo una poetessa, scrivo da sempre pensieri e umori e osservo con passione ciò che è dentro e fuori di me che poi traduco in versi. Allo stesso modo ho anche la passione della fotografia. Non so quanto possa trasmettere agli altri con i miei scritti, ma scrivere per me è come liberarmi da tutto ciò che raccoglie la mia anima.

La rubrica di poesia Parole a capo esce regolarmente ogni giovedì mattina su Ferraraitalia. Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Commenta